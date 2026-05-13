  • L'exministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en una de les seves compareixençes com a titular de la cartera. | SFGA
El Periòdic d'Andorra
Missatge de calma

Martínez Benazet demana “tranquil·litat absoluta” davant l’hantavirus i assegura que “no ens hem de preocupar”

L’exministre de Salut recorda que es tracta d’un virus “conegut” i amb baixa infectivitat, tot i advertir sobre l’impacte de la mobilitat global

L’exministre de Salut Joan Martínez Benazet ha volgut enviar un missatge de calma davant les informacions relacionades amb el brot d’hantavirus i ha assegurat que “no ens hem de preocupar directament” per aquesta malaltia. Així ho ha afirmat durant la seva intervenció al programa ‘Avui serà un bon dia’ de RTVA, en què ha remarcat que, a diferència del que va passar amb la Covid-19, l’hantavirus és una malaltia “coneguda” des de fa anys i de la qual es disposa d’informació sobre la seva transmissió, vinculada principalment als rosegadors.

“El que ens ha de preocupar és la forma de mobilitat actual davant d’un virus que tenim una fragilitat important” – Joan Martínez Benazet

En aquest sentit, ha explicat que a Sud-amèrica es registren poc més d’un centenar de casos anuals, mentre que a l’Amèrica del Nord la xifra se situa al voltant dels 30 contagis. A Europa, Rússia i la Xina els casos són més nombrosos (prop de 23.000 anuals), tot i que les variants detectades tenen una afectació menys greu. L’exministre també ha volgut contextualitzar la capacitat de propagació del virus i ha destacat que la taxa d’infectivitat se situa en valors iguals o inferiors a 1 després del primer contacte estret amb algú contagiat.

Tot i això, Benazet ha advertit que un dels elements que genera més preocupació és la letalitat de la malaltia, especialment a les variants americanes, en què la mortalitat se situa entre el 30% i el 45% dels casos. En el cas europeu, aquesta taxa oscil·la entre l’1% i el 12% segons la zona. A més, ha apuntat que la mobilitat internacional continua sent un dels principals factors de risc en qualsevol brot víric, especialment després del cas detectat en un creuer amb passatgers de diferents països: “El que ens ha de preocupar és la forma de mobilitat actual davant d’un virus que tenim una fragilitat important”, ha afirmat, insistint en transmetre “tranquil·litat absoluta” a la població.

