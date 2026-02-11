L’Executiu actualitza els preus del parc públic d’habitatge d’acord amb l’IPC amb un increment del 2,6% per al 2026

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres l’actualització dels preus del parc públic d’habitatge de lloguer a preu assequible per a l’any 2026, d’acord amb l’IPC del 2024, fixat en un 2,6%. Amb aquesta revisió, el preu unitari per metre quadrat ha passat de 9,23 euros a 9,47 euros. Segons els criteris establerts, cada parròquia ha mantingut un factor de correcció vinculat a la distància respecte del centre, fet que ha comportat diferències en el preu final per metre quadrat. Així, a Canillo s’ha fixat en 7,95 euros; a Encamp, en 9,47 euros; a Ordino, en 8,81 euros, i a la Massana, en 8,14 euros. Pel que fa als habitatges situats a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, el preu s’ha establert en 10,70 euros per metre quadrat. A Aixovall s’ha determinat en 9,56 euros, mentre que als pisos ubicats a l’avinguda Verge de Canòlich, a Sant Julià de Lòria, s’ha fixat en 9,09 euros.
Actualment, el parc públic d’habitatges a preu assequible ha comptat amb 150 pisos distribuïts entre Canillo, Encamp, Arinsal, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. Durant aquest 2026, s’hi han d’incorporar 104 habitatges més situats a Aixovall, Ordino i Andorra la Vella. Posteriorment, està previst que s’hi afegeixin 109 pisos més a Escaldes-Engordany, Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella. A aquest volum cal sumar-hi els 54 habitatges de l’edifici Laurus, gestionats per la Fundació Privada Laurus. Amb aquest desplegament progressiu, el Govern ha previst que el parc públic de lloguer a preu assequible pugui arribar al mig miler de pisos en els pròxims dos anys, consolidant així l’estratègia d’ampliació de l’oferta pública per facilitar l’accés a l’habitatge.