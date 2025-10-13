Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La iniciativa compta amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports. | UdA
El Periòdic d'Andorra
Educació

L’UdA obre una nova convocatòria d’ajuts per al voluntariat en països amb un índex de desenvolupament baix

Es tracta de dos ajuts de 1.606,5 euros cadascun, diners que serviran per finançar les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció

La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert una nova convocatòria de dos ajuts destinats a estudiants de formació reglada o persones titulades de menys de 30 anys que vulguin participar en un projecte de voluntariat internacional que es desenvolupi entre el setembre d’enguany i el setembre de l’any vinent en països amb un índex de desenvolupament baix o de pobresa mitjana o baixa.

L’import dels ajuts, de 1.606,5 euros cadascun, servirà per finançar les despeses de desplaçament (vols d’anada i tornada, desplaçaments fins a l’aeroport), així com les despeses d’allotjament i manutenció, si escau. La iniciativa, han informat, compta amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, amb la voluntat de promoure la cooperació internacional i el voluntariat.

Les persones interessades han de fer la sol·licitud abans del 28 de novembre d’aquest 2025 en els termes que s’exposen en les bases de la convocatòria. Cal esmentar que, per adjudicar els ajuts, el tribunal d’avaluació tindrà en compte el currículum dels candidats, l’experiència en voluntariat nacional o internacional, la seva motivació, la memòria del projecte i l’ONG amb la qual preveuen col·laborar.

Curs en Voluntariat internacional

El conveni de col·laboració entre l’UdA i els dos ministeris esmentats també inclou l’organització d’un curs en Voluntariat internacional de 2 crèdits europeus i una dedicació de 60 hores. La formació, que s’oferirà durant el mes de maig del 2026, té per objectiu oferir formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, que contribueixi a consolidar la presència estable i duradora de les persones voluntàries en projectes de tota índole, potenciant el seu compromís i participació.

Comparteix
Notícies relacionades
La FAN i el Club Taurons mobilitzen una cinquantena de persones per posar les bases de la primera selecció de waterpolo
Escalé acusa la majoria de “dilatar els terminis” i bloquejar totes les seves propostes sense possibilitat de debat
Detingut a Andorra la Vella un jove de 26 anys per consumir crac a la via pública i amenaçar de mort els agents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
MoraBanc i Assandca, de nou en una jornada solidària per recaptar fons i donar visibilitat al càncer de mama
  • Societat
Talls de circulació a diverses vies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany pel rodatge de l’Andorra Cycling Masters
  • Societat
El canvi de paviment en unes obres en un centre comercial d’Andorra la Vella provoca un nou ensurt entre els veïns
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Philippe Herreweghe i Jakub Józef Orliński, caps de cartell de la 31a Temporada MoraBanc Andorra la Vella
  • Cultura, Parròquies
El Festac consolida el seu creixement amb més de 3.500 espectadors i una forta complicitat amb el públic assistent
  • Parròquies, Societat
L’èxit del Projecte Caldes i el creixement de visitants consoliden Escaldes com a referent turístic durant l’estiu d’enguany
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu