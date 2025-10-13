L’UdA obre una nova convocatòria d’ajuts per al voluntariat en països amb un índex de desenvolupament baix

La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert una nova convocatòria de dos ajuts destinats a estudiants de formació reglada o persones titulades de menys de 30 anys que vulguin participar en un projecte de voluntariat internacional que es desenvolupi entre el setembre d’enguany i el setembre de l’any vinent en països amb un índex de desenvolupament baix o de pobresa mitjana o baixa.
L’import dels ajuts, de 1.606,5 euros cadascun, servirà per finançar les despeses de desplaçament (vols d’anada i tornada, desplaçaments fins a l’aeroport), així com les despeses d’allotjament i manutenció, si escau. La iniciativa, han informat, compta amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, amb la voluntat de promoure la cooperació internacional i el voluntariat.
Les persones interessades han de fer la sol·licitud abans del 28 de novembre d’aquest 2025 en els termes que s’exposen en les bases de la convocatòria. Cal esmentar que, per adjudicar els ajuts, el tribunal d’avaluació tindrà en compte el currículum dels candidats, l’experiència en voluntariat nacional o internacional, la seva motivació, la memòria del projecte i l’ONG amb la qual preveuen col·laborar.
Curs en Voluntariat internacional
El conveni de col·laboració entre l’UdA i els dos ministeris esmentats també inclou l’organització d’un curs en Voluntariat internacional de 2 crèdits europeus i una dedicació de 60 hores. La formació, que s’oferirà durant el mes de maig del 2026, té per objectiu oferir formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, que contribueixi a consolidar la presència estable i duradora de les persones voluntàries en projectes de tota índole, potenciant el seu compromís i participació.