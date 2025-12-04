L’ocupació hotelera del mes de novembre s’incrementa fins a fregar el 70% i confirma la tendència positiva de l’any 2025

L’afluència turística del mes de novembre ha tornat a mostrar un comportament positiu al país. Segons les dades de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), l’ocupació mitjana del sector s’ha situat en el 61,90%, una xifra que representa un increment de 8,26 punts percentuals respecte del mateix període del 2024.
En aquest sentit, l’UHA ha fet una valoració favorable dels resultats i els ha atribuït, en bona part, a la celebració de múltiples esdeveniments que han dinamitzat tant l’activitat turística com la comercial. Segons l’entitat, aquestes dades consoliden la tendència positiva de la demanda al llarg del 2025 i confirmen la capacitat del país per mantenir-se com a destinació turística de referència.
Així mateix, ha recordat que Andorra combina una oferta diversificada d’activitats, la programació regular d’esdeveniments, la qualitat del sector hoteler i l’atractiu del seu entorn natural. Tot plegat, ha apuntat, reforça la competitivitat del país en un context de lleugera reducció del nombre global de visitants: en els 12 mesos fins a l’octubre, els visitants totals han disminuït un 1,7%, amb un increment del 6,5% dels turistes que pernocten i una caiguda del 7,9% dels excursionistes.
Tot i el bon comportament de la demanda, el sector continua treballant per completar les plantilles de cara a l’inici de la temporada d’hivern. En aquest cas, la Unió Hotelera d’Andorra ha assenyalat que els controls addicionals en els permisos d’emigració relacionats amb els requisits entry/exit han generat dificultats en la incorporació de personal en alguns establiments.