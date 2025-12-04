Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La façana d'un establiment hoteler. | Marvin Arquíñigo
L’ocupació hotelera del mes de novembre s’incrementa fins a fregar el 70% i confirma la tendència positiva de l’any 2025

L'UHA recorda que els controls addicionals en els permisos d'emigració han generat dificultats en la incorporació de personal en alguns establiments

L’afluència turística del mes de novembre ha tornat a mostrar un comportament positiu al país. Segons les dades de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), l’ocupació mitjana del sector s’ha situat en el 61,90%, una xifra que representa un increment de 8,26 punts percentuals respecte del mateix període del 2024.

En aquest sentit, l’UHA ha fet una valoració favorable dels resultats i els ha atribuït, en bona part, a la celebració de múltiples esdeveniments que han dinamitzat tant l’activitat turística com la comercial. Segons l’entitat, aquestes dades consoliden la tendència positiva de la demanda al llarg del 2025 i confirmen la capacitat del país per mantenir-se com a destinació turística de referència.

Així mateix, ha recordat que Andorra combina una oferta diversificada d’activitats, la programació regular d’esdeveniments, la qualitat del sector hoteler i l’atractiu del seu entorn natural. Tot plegat, ha apuntat, reforça la competitivitat del país en un context de lleugera reducció del nombre global de visitants: en els 12 mesos fins a l’octubre, els visitants totals han disminuït un 1,7%, amb un increment del 6,5% dels turistes que pernocten i una caiguda del 7,9% dels excursionistes.

Tot i el bon comportament de la demanda, el sector continua treballant per completar les plantilles de cara a l’inici de la temporada d’hivern. En aquest cas, la Unió Hotelera d’Andorra ha assenyalat que els controls addicionals en els permisos d’emigració relacionats amb els requisits entry/exit han generat dificultats en la incorporació de personal en alguns establiments.

