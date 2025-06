Mobilitat

Línies exprés a Canillo, Soldeu, Pas i Ordino i nova connexió amb la Massana i entre les valls del nord i orient

Les modificacions són fruit de l'estudi encarregat i del procés participatiu en què es van recollir fins a 364 propostes sobre el transport públic

Després de la primera “revolució” que va suposar per al transport públic la implementació de la gratuïtat, la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat n’ha anunciat una segona que suposarà que es creïn línies exprés a Canillo, Soldeu, el Pas de la Casa i Ordino; una connexió directa amb la Massana a través de la creació de la línia L7; la connexió entre les valls del nord i orient amb un intercanviador que s’habilitarà a la parada de FEDA i l’allargament del servei d’Ordino fins a la Cortinada.

Entrant al detall de la cobertura del bus per valls, tenim que els serveis L1 i exprés a Sant Julià de Lòria es mantenen sense canvis, mentre que la línia circular s’elimina, ja que queda coberta per altres serveis. A la vall d’Orient, l’L2 manté l’oferta existent tant pel que fa al recorregut com amb la freqüència cada 15 minuts.

Pel que fa a l’L3, la línia que va a Canillo i Soldeu, es fa exprés amb la voluntat que tingui “una velocitat superior”, de tal manera que els usuaris que van a aquests dos pobles tinguin “un servei més ràpid”, tal com ha posat en relleu el director d’Energia i Transports, Carles Miquel, que ha explicat que passarà per l’Obac i per la variant d’Encamp. Pel que fa a l’L4, també passa a ser exprés evitant els nuclis d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany perquè també passarà per l’Obac però, en canvi, cobrirà el nucli d’Encamp, on farà algunes parades pel centre. En el cas de l’L3 la freqüència de pas passarà de 30 a 20 minuts i en el cas del bus al Pas en lloc de passar cada 20 minuts ho farà cada 30.

Quant a la vall del nord, l’L5 es concep com una connexió més àgil amb Arinsal i la seva freqüència passarà de 20 a 30 minuts, ja que es considera que aquells que vagin exclusivament a la Massana ja tindran al seu abast l’L7 i ja no caldrà que facin servir el bus a Arinsal. Pel que fa a l’L6, es donen dues “millores substancials”. D’una banda, s’allarga el servei fins a la Cortinada i, de l’altra, tindrà una interconnexió amb la vall d’orient amb una parada a FEDA que servirà per connectar les dues valls. Passarà per l’Obac, el túnel dels Dos Valires amb destinació final a Ordino i la Cortinada. Pel que fa a la nova línia de connexió amb la Massana, l’L7, passarà cada 15 minuts en hora punta i també servirà per cobrir en certa manera el recorregut que feia fins ara la línia circular.

Gran parada a Prada Ramon

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha posat en relleu que a més d’aquests canvis també es crea “una superparada a Prada Ramon, equivalent a la que hi ha a Consell d’Europa i a més els recorreguts per l’Obac evitaran que tots els busos hagin de transitar per Prat de la Creu”. Amb aquests canvis, ha destacat, es busca cobrir més territori, de fet un 16% més, i es redueixen els trajectes en 10 minuts amb les línies exprés. També ha explicat que les modificacions són fruit de l’estudi encarregat i del procés participatiu en què es van recollir 364 propostes sobre el transport públic.

Interconnexió a FEDA

Pel que fa a la interconnexió a FEDA entre valls d’orient i del nord, es farà de moment a través de les dues parades que ja hi ha ubicades a la zona, amb la intenció que en un futur es pugui fer una parada a la boca est del túnel dels Dos Valires. En aquest sentit, el director de Transports ha posat en relleu que caldrà “garantir la permeabilitat” entre la part baixa de la rotonda i l’alta, ja que uns busos passaran per sota i els altres per sobre.

El cap d’àrea de Transports, Ferran Moli, ha destacat que el que es pretén amb aquests canvis és “augmentar l’atractivitat” del transport públic i “resoldre” certs problemes que s’havien detectat; augmentar l’oferta i la cobertura territorial, millorar la velocitat comercial i mantenir els recursos i els costos d’explotació. Precisament sobre aquest darrer aspecte Forné ha manifestat que no es preveu un major cost per a l’Executiu perquè el fet que s’elimini la línia circular en certa manera farà els recursos es puguin destinar a la nova línia L7. També ha volgut destacar que s’ha informat la concessionària dels canvis i també que s’ha treballat amb els comuns per poder recollir les seves demandes.

Tal com ha reivindicat Miquel el lema podria ser “agafa el teu bus”, ja que l’estudi dut a terme ha detectat per exemple que el 53% de la demanda a la vall d’orient es cobreix amb l’L2 i que el 30% de la que hi ha a les línies a Soldeu i el Pas es podrien cobrir amb la que va a Encamp o que al 60% dels usuaris se’ls podria donar resposta amb sis quilòmetres de recorregut entre la Massana i Andorra la Vella i per aquest motiu l’L7 recorrerà exclusivament a la vall central i la Massana alliberant d’aquesta manera espai als busos que van a Arinsal i la Cortinada.

Val a dir que a partir d’aquest dilluns comença la campanya d’informació a la ciutadania perquè tothom estigui assabentat dels canvis que es posaran en marxa a partir del 7 de juliol. Es netejarà informació obsoleta a les parades i es posarà la nova.

Pel que fa al bus nocturn, de moment “es deixa com està” ja que tal com ha explicat Forné el procés per fer els canvis que s’han anunciat aquest dilluns “ha estat costós”, i ara el que es farà és anar recollint informació dels usuaris per anar analitzant possibles millores. Quant a l’aplicació Mou-te, també s’està a l’espera de millores que es puguin anar incorporant i ara caldrà que s’hi afegeixin els nous canvis, informa l’ANA.