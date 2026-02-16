L’habitatge centrarà la 20a Assemblea Jove amb un debat sobre les mesures adoptades i la perspectiva dels joves

El Centre Cultural de Sant Julià de Lòria acollirà dissabte 28 de febrer, de 16.00 a 21.00 hores, la 20a Assemblea Jove, organitzada pel Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra. La trobada posarà el focus en la incertesa que, segons l’entitat, marca el dia a dia de molts joves en qüestions com l’habitatge, la feina o el futur immediat. Així, el director del Fòrum, Anthony Francome, ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC que el format de l’assemblea ha anat evolucionant els darrers anys: “Sempre ha sigut un espai de rendició de comptes, i el que volem és que sigui cada cop més un espai d’intercanvi”, ha assenyalat.
En aquesta línia, l’edició d’enguany es concentrarà en una sola tarda i combinarà el balanç de la feina feta amb espais de debat obert. Francome ha detallat que durant la primera part es compartirà “què s’ha fet fins ara, què s’ha aconseguit i què hem après durant el 2025”, així com una mirada cap al 2026 per exposar “quines oportunitats, quins riscos i quines temàtiques han de ser claus o estratègiques”. Tot plegat, ha subratllat, no només des de la visió interna de l’entitat, sinó incorporant “el que opinin les persones que assisteixin”.
“Volem debatre sobre l’estat actual [de l’habitatge], les mesures que s’han pres i quina és la sensació que tenen les persones joves sobre aquesta qüestió” – Anthony Francome
Tanmateix, com era d’esperar, el debat central girarà entorn de l’habitatge. “Volem debatre sobre l’estat actual, les mesures que s’han pres i quina és la sensació que tenen les persones joves sobre aquesta qüestió”, ha indicat, més enllà del “desànim general” que Francome admet que ja és conegut. L’objectiu, doncs, és recollir perspectives per orientar les accions del 2026, any en què el Fòrum vol dissenyar “un projecte més fet sobre l’habitatge” que permeti analitzar l’evolució de les polítiques públiques i la resposta de l’administració a les necessitats juvenils.
Per altra banda, l’assemblea també dedicarà una part de la tarda a abordar l’estat actual de l’Acord d’associació amb la Unió Europea i “com es respira” aquesta qüestió entre els joves després dels canvis en el context internacional. A més, es tractarà el debat sobre l’oci nocturn alternatiu i les iniciatives que estan impulsant les administracions. “Volem saber què opinen directament les persones joves, quina sensació tenen del que s’està fent o si saben ni tan sols el que s’està fent i cap a on creuen que hauria d’anar”, ha afirmat.
“El que el Fòrum Nacional de la Joventut digui i faci ha de ser un reflex de com la societat respira. No podem invertir-nos les prioritats” – Anthony Francome
Per a Francome, la finalitat és clara: “El que el Fòrum digui i faci ha de ser un reflex de com la societat respira. No podem invertir-nos les prioritats”. En aquest sentit, ha remarcat la voluntat que la perspectiva general dels joves sigui tinguda en compte quan es parli de polítiques públiques, del desenvolupament del Pla Nacional de Joventut o de la futura Llei de joventut. Cal destacar que la jornada inclourà també el procés de selecció de càrrecs de l’entitat, ja que aquesta setmana es coneixerà si hi haurà elecció pròpiament dita o si les persones que s’hagin presentat com a candidates passaran a formar part directament de la Taula Permanent.