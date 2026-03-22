L’European Open Andorra de robòtica creix fins als 38 equips i nou països i reforça la seva projecció internacional

El pavelló de l’Aldosa ha acollit aquest cap de setmana la cloenda del 3r European Open Andorra de robòtica, una cita que consolida el seu creixement tant en participació com en projecció internacional. El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha fet un “balanç superpositiu” de l’esdeveniment i ha destacat l’evolució d’un projecte que, segons ha recordat, va començar fa una dotzena d’anys amb només sis equips amateurs del país.
En aquesta edició, la competició ha fet un salt quantitatiu i qualitatiu amb la participació de 38 equips, prop de 200 competidors i representació de nou països europeus. “Fa tres anys es va decidir de manera bastant pionera fer un Open internacional europeu en el qual vam aconseguir que vinguessin tres països; l’any passat, quatre, i aquest any, nou. Hem passat d’aquests sis primers equips a 38 equips que estan participant aquí”, ha subratllat Nadal, qui ha qualificat aquesta aposta inicial de “pionera”.
Més enllà de les xifres, el responsable d’Andorra Telecom ha posat en relleu l’impacte de la competició en la projecció del país, amb la presència d’equips procedents de països com Txèquia, Finlàndia o Turquia. A més, es combina diferents àmbits de coneixement i fomenta habilitats diverses entre els participants. “Han de pensar en un disseny previ molt important, entendre el repte que se’ls planteja, fer un disseny específic i després programar el robot”, ha explicat Nadal, amb rols diferenciats entre construcció, programació i control.
Pel que fa a la representació andorrana, els equips del país han completat una bona actuació, tot i quedar-se a les portes de la final. Un d’ells, però, disputarà el campionat internacional als Estats Units el pròxim mes d’abril després d’haver-se imposat en el torneig nacional. “Ens donen un material i un repte a principi d’any, i durant mesos construïm el robot, fins i tot amb un llibre d’enginyeria on detallem el que fem cada dia”, ha explicat l’estudiant Roc Cazorla. De cara al futur, Andorra continuarà vinculada a aquest àmbit amb l’organització del campionat nacional espanyol de robòtica VEX el pròxim mes de setembre.
Finalment, Nadal ha recordat que un dels objectius inicials del projecte era fomentar l’interès per les carreres tecnològiques, especialment entre les noies. “La idea era apropar la robòtica als nois i noies, sobretot a les noies, perquè fessin carreres tècniques”, ha assenyalat, tot destacant que, amb el pas dels anys, alguns dels participants ja estan finalitzant estudis d’enginyeria. Tot i això, ha admès que, malgrat que “les noies estan participant cada vegada més”, la seva presència en estudis tecnològics “encara ha de millorar una mica”.