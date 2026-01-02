Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Les xifres mostren un augment respecte del 2023 i mantenen una diferència de més de cinc anys entre l'esperança de vida masculina i femenina.
El Periòdic d'Andorra
Dades oficials

L’esperança de vida a Andorra creix fins als 84,1 anys durant l’any 2024 i supera la xifra registrada l’any anterior

Les dades mostren un augment respecte del 2023 i mantenen una diferència de més de cinc anys entre l’esperança de vida masculina i femenina

L’esperança de vida a Andorra durant l’any 2024 s’ha situat en 84,1 anys, segons les dades publicades aquest divendres pel departament d’Estadística. La xifra representa un increment respecte de l’any anterior, quan l’esperança de vida era de 83,5 anys.

Desagregant les dades per sexe, l’esperança de vida dels homes se situa en 81,4 anys, mentre que la de les dones arriba als 86,7 anys. D’acord amb la tendència observada en els darrers exercicis, l’esperança de vida femenina continua sent superior a la masculina, amb una diferència de 5,3 anys. Pel que fa a la mitjana del període dels últims cinc anys, l’esperança de vida global se situa en 83,7 anys. En aquest cas, la mitjana és de 81,1 anys per als homes i de 86,2 anys per a les dones, cosa que manté una diferència de 5,1 anys entre ambdós sexes.

L’esperança de vida fa referència a la mitjana d’anys que resten per viure a una persona que ha assolit una edat determinada, assumint que durant la resta de la seva vida es mantinguin les condicions de mortalitat vigents, és a dir, les probabilitats específiques de defunció a cada edat. En el cas de l’esperança de vida a l’edat zero, o en néixer, aquest indicador expressa la durada mitjana de vida d’una generació fictícia sotmesa a les condicions de mortalitat del període analitzat.

Transformació digital amb mirada social

