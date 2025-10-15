L’Espai Dona i Empresa obre un cicle de xerrades amb un debat sobre el lideratge femení en hoteleria

L’Espai Dona i Empresa (EDE) iniciarà el dimecres 22 d’octubre un nou cicle de conferències amb una xerrada i taula rodona sota el títol “Reptes i oportunitats del lideratge femení en el sector de l’hoteleria”. L’acte tindrà lloc a les 19 hores a l’Ambaixada espanyola d’Andorra.
L’obertura anirà a càrrec de Carles Pérez-Desoy, ambaixador d’Espanya al Principat, i comptarà amb la presentació institucional de l’EDE i de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM), entitats organitzadores de la iniciativa.
A continuació, Cristina Cabañas, presidenta de Guitart Hotels, oferirà una ponència centrada en el turisme sostenible com a eix de creixement responsable dins del sector. Posteriorment, la mateixa Cabañas participarà en una taula rodona amb Esther Santuré, presidenta de l’associació Autèntics Hotels i propietària de l’hotel Les Closes, sota la moderació de Montse Ronchera, consellera de l’EDE i cofundadora de R Consultors.
En finalitzar el debat, s’obrirà un espai per intercanviar idees i experiències entre les assistents, amb la finalitat de fomentar un lideratge més inclusiu i transformador dins del món empresarial.