Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’Espai Dona i Empresa de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS). | Cambra comerç
El Periòdic d'Andorra
Lideratge femení al sector turístic

L’Espai Dona i Empresa obre un cicle de xerrades amb un debat sobre el lideratge femení en hoteleria

La trobada del 22 d’octubre reunirà directives i expertes per reflexionar sobre reptes, sostenibilitat i noves oportunitats professionals

L’Espai Dona i Empresa (EDE) iniciarà el dimecres 22 d’octubre un nou cicle de conferències amb una xerrada i taula rodona sota el títol “Reptes i oportunitats del lideratge femení en el sector de l’hoteleria”. L’acte tindrà lloc a les 19 hores a l’Ambaixada espanyola d’Andorra.

L’obertura anirà a càrrec de Carles Pérez-Desoy, ambaixador d’Espanya al Principat, i comptarà amb la presentació institucional de l’EDE i de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM), entitats organitzadores de la iniciativa.

A continuació, Cristina Cabañas, presidenta de Guitart Hotels, oferirà una ponència centrada en el turisme sostenible com a eix de creixement responsable dins del sector. Posteriorment, la mateixa Cabañas participarà en una taula rodona amb Esther Santuré, presidenta de l’associació Autèntics Hotels i propietària de l’hotel Les Closes, sota la moderació de Montse Ronchera, consellera de l’EDE i cofundadora de R Consultors.

En finalitzar el debat, s’obrirà un espai per intercanviar idees i experiències entre les assistents, amb la finalitat de fomentar un lideratge més inclusiu i transformador dins del món empresarial.

Comparteix
Notícies relacionades
Les quotes d’hivern, entre la necessitat empresarial i el repte social
Encamp confirma que el Consell d’Administració no ha rebut cap notificació sobre modificacions en l’accionariat
Camina entre cims i somia travessar les torres d’Escaldes amb una corda: Moisés Castro, ‘highliner’ professional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Un centenar de persones es concentren a la plaça de la Rotonda en suport al poble palestí sota una pluja intermitent
  • Societat
Detingut un empresari a la frontera per un frau de més de 20 milions d’euros en la compravenda de rellotges de luxe
  • Societat
L’Executiu aprova l’avançament de la quota d’hivern amb 4.995 permisos i la possibilitat d’ampliar-los un 30%
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La 46a Fira d’Andorra la Vella aterra amb 197 expositors i un espai dedicat a “imaginar” el futur de la parròquia
  • Parròquies, Societat
La capital suspèn temporalment noves llicències de terrasses a l’avinguda Meritxell per replantejar l’espai públic
  • Cultura, Parròquies
La nova temporada artística d’Escaldes portarà l’antic Egipte, Marilyn Monroe i grans noms de l’escultura moderna
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu