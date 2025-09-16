L’escriptor andorrà David Castillo presenta a la Buffer Zone de Nicòsia el documental ‘Chipre: La Isla Dividida’

L’escriptor andorrà David Castillo, conegut per ser un dels pocs autors europeus que ha entrevistat el president ucraïnès Volodímir Zelenski, presentarà el pròxim 22 de setembre el seu documental ‘Chipre: La Isla Dividida’. La projecció tindrà lloc al Ledra Palace Hotel, dins de la Buffer Zone de Nicòsia, i comptarà amb el suport institucional de les Nacions Unides.
El treball analitza més de sis dècades de fractura territorial, identitària i política a Xipre, combinant rigor històric i testimonis personals. En total, inclou les veus de 32 persones, entre elles el president de la República de Xipre, Nikos Christodoulidis; el líder turcoxipriota, Ersin Tatar, i el màxim representant de les Nacions Unides a l’illa. Castillo ha explicat que la voluntat inicial era oferir una entrevista conjunta als dos líders comunitaris, però Tatar va declinar la invitació sense fer públic cap motiu.
L’estrena ha despertat gran expectació. Ja hi ha prop de 200 persones registrades, entre les quals hi figuren 16 ambaixadors —com els d’Espanya, França, Itàlia, els Països Baixos, Polònia, Romania, Suïssa i Palestina—, a més de representants del Parlament Europeu, de l’ONU i d’altres autoritats polítiques.
La productora també va cursar una invitació a l’ambaixadora d’Andorra a Xipre, Gemma Cano, però de moment no ha respost. Castillo, però, ha volgut reconèixer el suport rebut des del principi del projecte —fa ara poc més d’un any— per part dels ambaixadors Joan Forner, Ferran Costa i Eva Descarrega.