Medi ambient

L’Escola Verda d’Encamp commemora el Dia de l’arbre amb la plantació de dues espècies ornamentals

L’activitat té com a objectiu fomentar la consciència ambiental entre l’alumnat i reforçar el seu vincle amb el territori

Amb motiu del Dia de l’arbre, la comissió d’Escola Verda de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp ha dut a terme una plantació d’arbres en una zona verda estratègica, propera a la rotonda del Dallaire i al camí que condueix al centre escolar. L’activitat, organitzada amb la col·laboració del Comú d’Encamp, té com a objectiu fomentar la consciència ambiental entre l’alumnat i reforçar el seu vincle amb el territori.

L’espai, escollit conjuntament amb el Comú, és accessible i visible per a tot l’alumnat, de manera que podran observar diàriament el creixement dels arbres i implicar-se activament en la seva cura. Els alumnes, acompanyats per professors i membres de la comissió d’Escola Verda, han plantat dues espècies d’arbres ornamentals, una prunera de fulla roja (Prunus cerasifera pissardii) i una perera de Callery (Pyrus calleryana chanticleer).

A més, els mateixos alumnes han elaborat una placa de fusta commemorativa, la qual quedarà instal·lada al lloc de la plantació com a record del projecte i del seu compromís amb el medi ambient. Durant l’activitat, dos operaris del departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura de la corporació encampadana han assistit els participants, oferint suport tècnic i indicacions per garantir la correcta plantació dels arbres. També han visitat el projecte el conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba, i la directora del departament, Vanessa Carrascosa, per saludar els alumnes i felicitar-los per la iniciativa.