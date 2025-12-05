Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Pugen les prestacions per fills a càrrec. | ARXIU ANA
El Periòdic d'Andorra
Prestacions a famílies

Les sol·licituds d’ajuts per fills baixen un 7% i el 76% s’atorguen a famílies monoparentals i residents de la capital

Durant el segon trimestre de 2025 s'han denegat un total de 26 sol·licituds d'ajut, principalment per superar el LECS familiar amb un 80,8%

El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades durant el segon trimestre de l’any ha estat de 174, un 7% menys respecte del segon trimestre del 2024, quan se’n van presentar 187. D’aquestes, el 75,9% han estat resoltes favorablement i el 14,9% s’han desestimat, el 4,6% s’han arxivat, mentre que les restants es troben amb manca de documentació (2,3%) o en curs (2,3%).

Per sexe, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables (76,5%). Per edat, el 98,5% tenen entre 25 i 60 anys i majoritàriament són de nacionalitat andorrana (31,8%) i espanyola (26,5%). Un 48,5% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o fa més de 20 anys que hi resideixen. Quant a l’estat civil dels beneficiaris de la prestació, la majoria són solters (34,8%) o casats (27,3%).

Les famílies que més ajuts han rebut són les monoparentals (67,4%) i, quant al col·lectiu, la gran majoria dels beneficiaris han estat els adults (93,9%). Pel que fa al nombre de fills a càrrec, predominen les famílies que tenen 2 fills a càrrec amb el 47,7% del total d’ajuts, seguides per les famílies amb 1 fill a càrrec amb el 38,6%. D’altra banda, Andorra la Vella (34,1%) és la parròquia on més ajuts s’han atorgat.

Pel que fa al nombre de fills a càrrec, predominen les famílies que tenen 2 fills a càrrec amb el 47,7% del total d’ajuts

Durant el segon trimestre del 2025 s’han denegat 26 sol·licituds d’ajut. El principal motiu de denegació de les sol·licituds ha estat per superar el LECS familiar, amb un 80,8%.

L’USdA reclama a l’Executiu garantir increments salarials vinculats a l’IPC per frenar així la pèrdua adquisitiva

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El nombre de funcionaris del país s’incrementa prop d’un centenar i la massa salarial total creix un 8,8%
Un debat urbanístic que va més enllà dels mandats
Gili torna a rebutjar responsabilitats en l’afer de les torres i acusa Demòcrates de “tergiversar” el debat urbanístic

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Uncategorized
Mobilitat preveu 58.000 vehicles durant el Pont de la Puríssima i alerta d’un augment de la pressió circulatòria
  • Societat
L’ocupació hotelera del novembre s’incrementa fins a superar el 60% i confirma la tendència positiva de l’any
  • Societat
FEDA calcula vuit mesos, dividits en dos estius, per tenir finalitzades les obres d’infraestructura del parc eòlic del Maià
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
Gili torna a rebutjar responsabilitats en l’afer de les torres i acusa Demòcrates de “tergiversar” el debat urbanístic
  • Parròquies, Política
La minoria de Sant Julià “es trenca” arran dels reglaments que milloren les condicions dels treballadors del comú
  • Parròquies, Política
Escaldes amplia la zona verda dels Veedors fins al Prat del Roure habilitant més de 1.900 metres quadrats de jardí
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu