Les prestacions actives per discapacitat al mes de març representen un 3,2% més que a finals de l’any passat

El nombre de sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat presentades durant el primer trimestre d’enguany ha estat de 14, el mateix que es van presentar al primer trimestre de l’any passat. En aquest cas, totes les sol·licituds han estat resoltes favorablement, segons indica el Departament d’Estadística. Ara bé, quant al nombre de prestacions actives en data 31 de març d’aquest 2025, n’hi ha un total de 384, un 3,2% més de les que hi havia al 31 de desembre del 2024 (372 prestacions).
Per sexe, les dones representen el 54,4% de les persones beneficiades d’aquestes prestacions actives. Per trams d’edat, el 15,6% de les prestacions estan destinades a persones d’entre 61 i 65 anys i el 14,8% a persones d’entre 51 i 55 anys. Els beneficiaris són principalment andorrans (55,2%) i espanyols (26,3%). Quasi dues terceres parts són solters (64,6%) i, quant als anys de residència, la majoria (40,9%) ha residit sempre al Principat.
Pel que fa al tipus de discapacitat, més de la meitat (50,5%) presenta una concurrència de dues o més discapacitats, el que s’anomena com a pluridiscapacitat. Segons el percentatge de discapacitat dels beneficiaris, el 59,4% tenen entre un 60% i un 69% de discapacitat. Quant a l’import mensual atorgat, més de la meitat (55,2%) perceben entre 1.201 euros i el salari mínim interprofessional, el qual se situa en 1.447,33 euros al 2025.