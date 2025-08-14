Les pluges de dimecres permeten desactivar l’alerta per perill molt alt d’incendis forestals i passar al nivell 0

Protecció Civil, abans d’un nou cap de setmana d’agost i després de les altes temperatures i del perill d’incendi d’aquests últims dies, ha fet l’actualització de la situació. Així, ha destacat que les pluges registrades ahir han permès desactivar l’alerta per perill molt alt d’incendis forestals i passar del Nivell 2 al 0.
Tot i això, a partir de demà es preveuen noves temperatures elevades que, si bé no haurien de ser pròpies d’una onada de calor, “caldrà mantenir el seguiment de la situació”. En aquest sentit, des de Protecció Civil s’apunta que si les pluges previstes per aquesta tarda no són prou abundants, “el perill d’incendi podria augmentar” durant els pròxims dies. Mitjançant un escrit a les xarxes socials, demanen continuar actuant amb prudència i mantenir una vigilància activa sobre el territori.