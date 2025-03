Metereologia

Les nevades més destacades de la temporada deixen fins a 20 centímetres de neu a l’alta muntanya

Les precipitacions, impulsades per un flux de sud-oest, afecten cotes superiors als 1.000 metres i incrementen el perill d’allaus en alguns vessants

Aquest divendres, Dia de la Constitució d’Andorra, s’assoleixen els gruixos de neu més importants de la temporada a l’alta muntanya, segons ha informat el Servei Meteorològic. De fet, el nou episodi de nevades que està registrant el país en les darreres hores està deixant quantitats de neu important, especialment al sud.

Segons les dades registrades aquest dijous, els gruixos de neu nova neu nova han arribat als quinze centímetres a coll Pa, al vessant nord de la serra d’Enclar, fet que demostra que aquests vessants són els que estan acumulant més neu i poden presentar més problemes d’allaus durant aquest divendres, segons ha informat el servei a través de les xarxes socials.

De fet, el flux de sud-oest aportat per la pertorbació que baixa de latitud per l’oest de França deixa un dia amb nevades, que tot i no ser molt abundants i afectar cotes superiors als 1.000 metres, deixaran fins a 20 centímetres en alguns cims.

Imatges de la nevada a Naturland, aquest divendres al matí.

Aspecte de la nevada a Pal Arinsal, aquest divendres al matí.

Imatge de la nevada registrada a Arcalís.