Les lesions i els traumatismes guanyen pes a Urgències durant l’estiu per l’augment de l’activitat a l’aire lliure

Les lesions i els traumatismes, principalment de caràcter lleu, es troben entre els motius de consulta més habituals al Servei d’Urgències durant els mesos d’estiu, una època en què aquest tipus d’atencions experimenten un cert increment respecte de l’hivern. Segons el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), aquest augment coincideix amb una major pràctica d’activitats a l’aire lliure i una mobilitat més elevada, així com amb l’increment de població i de visitants que registra el Principat durant aquesta època de l’any.
En termes generals, però, els motius que porten els pacients a Urgències no presenten grans diferències entre les temporades d’estiu i d’hivern, i el patró s’ha mantingut força estable al llarg dels darrers anys. Una de les variacions estacionals més significatives es troba en les al·lèrgies i les reaccions cutànies, les quals augmenten durant els mesos d’estiu i presenten una freqüència clarament superior a la registrada durant la resta de l’any.
Les temperatures elevades també coincideixen amb un increment de les consultes relacionades amb episodis de malestar general, nàusees, baixades de tensió i episodis vagals. En aquest sentit, el SAAS puntualitza que, malgrat que durant els mesos de més calor es poden atendre casos directament relacionats amb les altes temperatures, habitualment no es tracta de cops de calor pròpiament dits, sinó principalment de situacions d’hipotensió, síncope o presíncope i altres episodis de malestar general.
En canvi, les consultes relacionades amb la febre i els quadres respiratoris disminueixen durant l’estiu respecte dels mesos d’hivern, quan aquest tipus d’afeccions tenen una major incidència entre els pacients que acudeixen al Servei d’Urgències. Es tracta, novament, d’un comportament que es repeteix de manera similar en els diferents anys analitzats pel servei sanitari i que forma part de les principals diferències estacionals observades en l’activitat assistencial.