  Infants en una edició anterior.
El Periòdic d'Andorra
Festivitat

Les inscripcions a la capital per a les activitats esportives i de lleure de les vacances de Carnaval s’obren demà

Poden ser per a les activitats esportives, per a participants de 5 a 16 anys, i pel Llamp i la Ludoteca colomenca, d'infants de 3 a 7 anys

El Comú d’Andorra la Vella obre aquest demà, 2 de febrer, les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure adreçades a infants i joves durant les vacances escolars de Carnaval, les quals tindran lloc del dimarts 17 al divendres 20 de febrer. Segons esmenten, l’oferta global suma prop de 375 places gestionades pels Departaments d’Esports i de Social.

Pel que fa a l’àmbit esportiu, hi ha vuit campus (240 places) adreçats a infants i joves d’entre 5 i 16 anys, amb una programació variada que combina activitat física, lleure i valors educatius. Com a novetat d’aquest any, les inscripcions als campus Multiesports i al Campus de Pàdel, Esquaix i Natació s’obriran en dues fases: dilluns 2 de febrer, a partir de les 10.00 hores, exclusivament per a infants residents a la capital, i dilluns 9 de febrer per a infants de la resta de parròquies.

Per a la resta de campus esportius, les inscripcions s’obriran el mateix dilluns 2 de febrer, a partir de les 10.00 hores, per a tots els infants, independentment de la parròquia de residència.

Els vuit campus esportius.

Els infants residents a Andorra la Vella podran sol·licitar el descompte del 29% prèviament a la inscripció, mitjançant un correu electrònic a incidencies.esports@comuandorra.ad, indicant el nom i cognoms de l’infant i el seu número de la CASS. Això sí, des de la corporació assenyalen que cal tenir en compte que la sol·licitud del descompte no garanteix la reserva de plaça, la qual “s’assignarà per rigorós ordre d’inscripció”.

Paral·lelament, també es posa a disposició de les famílies el Casal d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma, dos serveis de lleure adreçats a infants nascuts entre el 2019 i el 2023 (de 3 a 7 anys). En total, s’ofereixen 135 places, amb 90 places pel Llamp, i 45 per la Ludoteca. El preu de l’activitat és de 80 euros pels quatre dies, amb la possibilitat de beneficiar-se també d’un 29% de descompte per als infants residents a la capital.

