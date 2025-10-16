Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Les autoritzacions temporals en vigor eren 446 per treball temporal i 255 per a empreses estrangeres.
Estabilitat en les autoritzacions d’immigració

Les autoritzacions inicials d’immigració baixen un 0,5% al segon trimestre del 2025 però augmenten les temporals

Els permisos de residència creixen un 16,5%, mentre que els de residència i treball disminueixen un 14,5% respecte el 2024

Durant el segon trimestre del 2025 s’han acordat 2.233 autoritzacions inicials d’immigració, una xifra lleugerament inferior (−0,5%) a la registrada en el mateix període de l’any anterior, segons les dades del Departament d’Estadística.

Les autoritzacions prorrogables han estat 1.644, amb una disminució del 7,2%, mentre que les de residència i treball s’han reduït fins a 1.145, un 14,5% menys que el 2024. En canvi, les autoritzacions de residència han pujat fins a 416, fet que suposa un increment del 16,5%. També han crescut els permisos per a treballadors fronterers, amb 69 autoritzacions, un 13,1% més que l’any anterior.

Pel que fa a les autoritzacions temporals, se n’han acordat 439, un augment del 75,6%. Dins d’aquest grup, les autorizacions per a empreses estrangeres han estat 130 (−38,1%) i les de treball temporal per recerca, estudis, pràctiques o entrenaments esportius han arribat a 20, un 53,8% més.

La distribució per ocupacions mostra increments entre els operadors d’instal·lacions i maquinària (+21,2%) i els tècnics i professionals científics i intel·lectuals (+13%). En canvi, es redueixen les autoritzacions per a artesans i treballadors qualificats (−28,8%) i per a treballadors de serveis i comerç (−10%).

A 30 de juny del 2025, hi havia 55.518 autoritzacions en vigor, un 3,3% més que un any abans. D’aquestes, 54.786 eren prorrogables i 42.733 corresponien a residència i treball (+3,2%), mentre que 10.034 eren de residència (+3,5%). Els treballadors fronterers sumaven 1.897 autoritzacions, 44 més que el 2024.

Les autoritzacions temporals en vigor eren 446 per treball temporal i 255 per a empreses estrangeres (−34,4%). En paral·lel, s’han registrat 213 baixes del país, un 18,7% menys que en el mateix trimestre de l’any anterior.

Pel que fa a la distribució per nacionalitats, les altres nacionalitats concentren 1.332 autoritzacions inicials (59,7%), seguides dels espanyols (30%), francesos (6,9%) i portuguesos (3,4%). Dins d’aquest grup majoritari, destaquen els argentins amb 409 autoritzacions, seguits dels colombians (278) i peruans (114).

A finals de trimestre, hi havia 52.767 autoritzacions de residència i treball o residència en vigor, que representen el 95% del total. Els espanyols mantenen el pes principal amb el 45,3% de les autoritzacions, seguits d’altres nacionalitats (29,8%), portuguesos (16,8%) i francesos (8%). Entre les altres nacionalitats, els argentins són el col·lectiu més nombrós, amb 3.642 autoritzacions en vigor, seguits dels colombians (1.735) i peruans (1.028).

Per edats, el 62,3% de les persones amb autorització es troba entre 26 i 59 anys, mentre que en el règim de residència —de caràcter no laboral— predominen els menors de 18 anys (46,1%) i els majors de 60 (25,4%).

Finalment, el 47,5% de les persones amb autorització vigent porten més de deu anys registrades al departament d’Immigració. Les dades ajustades reflecteixen una lleugera tendència a l’alça de les autoritzacions inicials (+0,1%) i una evolució estable de les autoritzacions en vigor i de les baixes (+0,1% i +0,7%, respectivament).

