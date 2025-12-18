Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Salut

Les associacions de salut mental reben el document definitiu de l’Estratègia de prevenció i lluita contra el suïcidi

Incorpora el 70% de les propostes rebudes i el 30% restant són d'accions específiques que es tindran en compte per al desenvolupament

El Ministeri de Salut ha presentat aquest matí a les associacions de l’àmbit de la salut mental el document definitiu de l’Estratègia nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi 2025-2030, durant la reunió del grup de treball de joves i adolescents en risc. Aquesta Estratègia, cal recordar, neix de la convicció que la prevenció del suïcidi és possible i requereix la participació activa de tota la societat i dels diversos actors implicats, amb l’objectiu final de no deixar cap persona sola davant del patiment emocional.

Per aquest motiu, el document recull el seguit d’aportacions efectuades per les associacions que treballen en la matèria, així com altres institucions del país, tal com es va anunciar durant la seva presentació al mes d’octubre. De fet, s’han incorporat el 70% de les propostes rebudes i el 30% restant són d’accions específiques que es tindran en compte per a la fase de desenvolupament del pla.

El document final està estructurat en tres línies d’acció prioritàries: la sensibilització i promoció de la salut mental; la prevenció i detecció precoç, i la intervenció sanitària i postvenció. Totes elles comparteixen quatre eixos transversals i essencials per a la consecució de l’objectiu de reducció de la mortalitat per suïcidi. Es tracta de la vigilància, el monitoratge i l’avaluació; la formació dels professionals; la coordinació i participació, i la innovació.

Entre les accions proposades, destaquen la identificació d’espais i ambients per tal de prevenir les conductes suïcides; la identificació i l’acompanyament de persones en risc; la creació d’eines de cribratge i guies d’actuació segons el risc de suïcidi o el col·lectiu social al qual pertany; la promoció de la comunicació responsable, a través de campanyes de sensibilització, o l’elaboració d’un registre de temptatives de suïcidi i de casos consumats.

