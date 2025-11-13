Les actuacions al Pas de la Casa no s’aturen: més de 3.200 paquets de tabac comissats i vehicles amb dobles fons

La Policia ha intervingut més de 3.200 paquets de tabac de contraban, a més de 2,5 quilograms de tabac de xixa i 2,4 de tabac de picadura, en quatre actuacions executades els darrers dies al Pas de la Casa. Tot plegat, per un valor total superior als 13.000 euros. Segons ha comunicat el cos d’ordre, les accions s’han dut a terme en el marc de les rondes preventives antifrau i dels dispositius de vigilància a les fronteres no habilitades.
En una d’elles, els agents van controlar dues persones que manipulaven tabac i l’amagaven dins un vehicle. En escorcollar-lo, van descobrir un doble fons de ferro al maleter, d’on es van extreure 1.000 paquets de tabac i 2,5 quilograms de tabac de xixa, valorats en més de 4.000 euros.
El tabac comissat, els vehicles i les persones implicades han estat lliurats a la Duana per a les sancions corresponents
D’altra banda, la Policia va interceptar un presumpte contrabandista que manipulava cartons de tabac als seients posteriors d’un turisme, i durant la inspecció, se li va detectar un doble sostre on l’home amagava 150 paquets i 2,4 quilograms de tabac de picadura, amb un valor aproximat de 730 euros. A més, els agents van observar tres persones comprant una gran quantitat de tabac i ocultant-lo dins d’un vehicle. L’escorcoll va permetre localitzar 1.200 paquets valorats en prop de 4.700 euros.
En darrer lloc, durant una vigilància a la passarel·la que dona accés a França, el Cos de Policia va descobrir 900 paquets més amagats a sota de l’estructura, amb un valor superior als 3.500 euros. En aquest cas, els agents van poder interceptar un dels presumptes contrabandistes responsables d’amagar la mercaderia. En tractar-se d’infraccions administratives, el tabac comissat, els vehicles i les persones implicades han estat lliurats a la Duana per a les sancions corresponents.