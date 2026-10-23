La corporació massanenca aprova provisionalment el nou POUP després de desestimar 47 de 107 al·legacions

El Comú de la Massana ha aprovat provisionalment, avui en Consell de Comú, la segona revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) després d’haver rebut 107 al·legacions durant el període d’informació pública, de les quals només 19 han estat estimades íntegrament. En detall, una de les reclamacions es va retirar, mentre que, de les 106 restants, 40 han estat acceptades parcialment i 47 desestimades. A més, val a dir que la proposta ha prosperat amb 10 vots favorables de la majoria i dues abstencions de la minoria d’Amb Seny. La cònsol major, Eva Sansa, ha defensat la importància d’una revisió que considera determinant per al futur de la parròquia: «No estem aprovant avui únicament un document tècnic o un conjunt de normes urbanístiques, sinó que estem establint les bases de com evolucionarà la Massana durant els pròxims anys».
Pel que fa a les al·legacions rebutjades, la majoria corresponen a propietaris que reclamaven mantenir les condicions del planejament anterior o ampliar les possibilitats de construcció, amb peticions per incrementar l’edificabilitat, reduir les parcel·les mínimes o permetre més alçades. També s’han desestimat sol·licituds per modificar les zones de cessió obligatòria i eliminar determinades afectacions per riscos hidrològics. En aquest sentit, Sansa ha justificat aquestes decisions per la necessitat de preservar els criteris generals del pla i evitar que les modificacions individuals comprometin el conjunt de l’ordenació. «Si al final s’acceptava aquest tipus d’al·legació, és que trontollava tota la resta del POUP, i això no ho podem fer», ha remarcat davant els mitjans.
«No estem aprovant avui únicament un document tècnic o un conjunt de normes urbanístiques, sinó que estem establint les bases de com evolucionarà la Massana durant els pròxims anys» – Eva Sansa
Doncs, ha recordat que l’objectiu de la revisió és reduir la capacitat de creixement prevista, passant dels 50.000 o 60.000 habitants que permetia el planejament anterior a uns 25.000. «El que definim també és tenir un creixement controlat i coherent amb els recursos que tenim naturals», ha defensat. Així mateix, ha expressat la seva sorpresa per l’abstenció dels dos consellers de la minoria, tot recordant que havien participat en el procés de treball del document. La cònsol ha lamentat que l’oposició s’hagi centrat en el debat sobre el mirador de l’Alt de la Capa i no hagi formulat preguntes sobre una eina que, segons ha insistit, marcarà el desenvolupament urbanístic de la parròquia durant els pròxims anys. En tot cas, el POUP encara haurà de superar els tràmits corresponents abans de la seva aprovació definitiva.
Més enllà de l’urbanisme, el Consell de Comú ha aprovat l’adjudicació de la primera fase de les obres de canalització del riu de les Claperes per 933.213 euros, una intervenció destinada a millorar la resposta hidràulica davant els episodis de pluges torrencials. També s’han aprovat definitivament dues modificacions puntuals del planejament i el pla parcial de desenvolupament d’una unitat d’actuació a la Gonarda. D’altra banda, la corporació ha estat informada de la nova concessió conjunta del servei de recollida de residus dels set comuns, la qual representarà una despesa anual de 618.585,92 euros per a la Massana i que, segons el cònsol menor, Roger Fité, permetrà un estalvi aproximat de 144.399 euros anuals.
Finalment, la sessió ha servit per aprovar una aportació extraordinària de 7.000 euros a l’Associació Carnet Jove Andorra, destinada a facilitar el relleu de la seva direcció, i formalitzar el nomenament de Julio Alfredo Pintado Madrigal com a director del Departament d’Educació, Esports i Joventut. Pel que fa a la reforma de la plaça de les Fontetes, el conseller Kevin Poulet ha mencionat que el projecte es troba en fase de recepció d’ofertes i que es preveu adjudicar les obres entre finals de novembre i principis de desembre. La inversió es distribuirà entre els 93.500 euros previstos per a aquest exercici i més de dos milions d’euros per al 2027, amb la intenció de començar una part dels treballs abans d’acabar l’any.