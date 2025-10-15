Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una imatge del Fargo. | Comú d'Escaldes-Engordany
Agències
El llegat del transport reviu

L’autobús històric d’Andorra tornarà a circular el 2026 després d’una restauració completa del motor i l’exterior

El conseller Valentí Closa celebra la recuperació d’un símbol andorrà, que recorrerà les parròquies com a homenatge a la memòria del país

“El motor ha estat un miracle. Tot i el temps que tenia, es va poder restaurar”. El conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, ha anunciat que l’autobús històric Fargo, símbol cultural de la comunitat, tornarà a circular per si sol després d’un procés de restauració complet. “La restauració exterior ja està feta i el motor també està recuperat”, ha explicat Closa, afegint que d’aquí a poc es farà l’assemblatge a Escaldes per evitar moure el vehicle.

El conseller ha expressat la seva emoció pel projecte. “El Fargo és un autobús de tothom i veure’l cobrar vida és maco, emociona i serà una imatge molt potent”. Ha afegit que, fins ara, el vehicle només es movia assistidament en celebracions o filmacions, però que amb el nou assemblatge “ara crec que es podrà moure per si mateix”.

Closa ha anunciat que el Fargo recorrerà les parròquies a la primavera del 2026. Segons el conseller, cada obstacle ha estat superat gràcies a la bona voluntat de molts, fent d’aquest projecte “un fenomen curiós i especial”. “El Fargo té una cosa que cada vegada que se la dona per morta, que cada vegada que et trobes contra una paret, que no saps com evolucionarà, surt algú que amb la seva bona voluntat ho soluciona”, ha remarcat Closa.

Aquest històric vehicle, fabricat al Canadà l’any 1945 i fora de circulació durant 45 anys, simbolitza els inicis del transport públic entre França i Andorra, l’arribada del turisme, la pràctica de l’esquí i el moviment de mercaderies i persones, tan característic de les zones frontereres. Aquests valors li han valgut la inscripció a l’inventari general del patrimoni cultural.

Recuperat per l’associació Velles Cases Andorranes amb el suport del comú i del Govern, el Fargo es va mostrar per primer cop durant la Festa de la Parròquia del 2023, reafirmant el compromís amb la preservació i la difusió del patrimoni cultural.

Comparteix
Notícies relacionades
L’oposició d’Encamp titlla de “greu” i “preocupant” la possible venda de la participació majoritària de Saetde
La família Viladomat estudia vendre la seva participació majoritària a Saetde a un fons d’inversió estranger
Budzaku alerta que la venda de la participació dels Viladomat a Saetde a un fons estranger “seria una llàstima”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
La 46a Fira d’Andorra la Vella aterra amb 197 expositors i un espai dedicat a “imaginar” el futur de la parròquia
  • Parròquies, Societat
La capital suspèn temporalment noves llicències de terrasses a l’avinguda Meritxell per replantejar l’espai públic
  • Societat
Forné reclama transparència i col·laboració amb la Batllia en el cas de les pensions investigat pel comú
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La 46a Fira d’Andorra la Vella aterra amb 197 expositors i un espai dedicat a “imaginar” el futur de la parròquia
  • Parròquies, Societat
La capital suspèn temporalment noves llicències de terrasses a l’avinguda Meritxell per replantejar l’espai públic
  • Parròquies, Societat
Nazzaro desmenteix canvis horaris a la Casa Pairal i demana a l’oposició evitar la desinformació
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu