  • Malgrat la bona acollida d’aquest tipus d’oci, Alcobé ha volgut posar l’accent en la necessitat de contenir el creixement. | Comú de Canillo
Elena Hernández Molina
Balanç de les activitats

L’atracció del pont tibetà impulsa el turisme a Canillo amb 96.000 visitants i 1,9 milions d’euros d’ingressos en un any

El comú destaca l’ampliació del període d’obertura i defensa una estratègia de creixement moderat per evitar massificacions, sobretot durant l’estiu

“El pont tibetà ha tingut una acollida de 96.000 persones en tota aquesta temporada de l’any 2025”. Així ho ha recordat el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, durant la Vianda de Sant Antoni celebrada aquest diumenge. Segons ha explicat, aquestes xifres han estat possibles gràcies a l’obertura de la instal·lació fins al pont de la Puríssima, fet que ha permès que l’activitat “s’hagi pogut allargar en el temps”.

L’afluència registrada s’ha traduït en uns ingressos d’1.900.000 euros, obtinguts principalment a través de les entrades combinades amb la visita al mirador del Roc del Quer. “És el paquet que és més venut”, ha detallat Alcobé, destacant el bon funcionament d’aquesta fórmula conjunta.

Pel que fa a les activitats complementàries, el cònsol ha valorat positivament el ‘jumping’, assegurant que “és una activitat que complementa molt bé el pont tibetà” i que “s’està consolidant”. Tot i això, ha reconegut que no disposa de les dades exactes i ha apuntat que “és una activitat que costa consolidar perquè té un preu elevat”, un cost que ha justificat per “la manutenció del personal i el tema de la seguretat”.

Alcobé defensa un creixement controlat del projecte turístic i estudia millorar-ne l’accés amb la creació d’un telefèric

Malgrat la bona acollida d’aquest tipus d’oci, Alcobé ha volgut posar l’accent en la necessitat de contenir el creixement. “No volem que es massifiqui molt més”, ha advertit, tot afegint que “no volem que es dobleguin tampoc els visitants, perquè al final hi hauria massificació, en particular, a l’estiu”. En aquesta línia, el Comú de Canillo aposta per donar més visibilitat a aquestes activitats fora de la temporada alta.

Precisament per afavorir una millor gestió de l’afluència, el cònsol ha tornat a posar sobre la taula la creació d’un telefèric. Segons ha indicat, aquesta infraestructura “podria facilitar” l’accés dels turistes al mirador durant tot l’any, ja que “no es dependria de la carretera ni dels autobusos per pujar a dalt”.

