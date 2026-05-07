  El cartell de la marxa popular. | Associació Marc GG
El Periòdic d'Andorra
Tasca social

L’associació Marc GG organitza la seva 12a marxa popular pel diumenge 7 de juny sota el lema ‘Correm per ells’

De 3,5 quilòmetres i apta per a tothom, apunten que té per objectiu ser un punt de trobada i una jornada per recordar aquells que ja no hi són

L’Associació Marc GG d’ajuda mútua per una pèrdua organitza un any més, i ja en van 12, la seva marxa popular, la qual recorrerà els carrers d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella el diumenge 7 de juny. La marxa, d’uns 3,5 quilòmetres i apta per a tothom, té per objectiu ser un punt de trobada i una jornada per recordar aquells que ja no hi són. D’aquí el lema ‘Correm per ells’.

Tot el que es recapti servirà per continuar la tasca social que fa l’associació i que es focalitza en diferents accions per acompanyar a les persones que estan passant un dol com els grups de suport o altres activitats com conferències i tallers.

A més, tothom qui assisteixi podrà participar de la rifa que es farà a l’arribada i podrà guanyar regals donats pels diversos patrocinadors, entre els quals destaquen regals oferts per Grandvalira, Naturland, Caldea, Sport Hotels, Hotel Nòrdic, Via moda, lots de productes o vals de compra o descomptes a diferents establiments.

Les inscripcions ja estan obertes, i aquelles fetes en línia podran recollir el seu pack a l’Illa Carlemany o el mateix dia a la sortida. També es pot col·laborar comprant el dorsal solidari, el qual permet participar a la rifa posterior a la marxa i que es pot adquirir amb una donació de dos euros.

