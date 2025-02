L’APTA es reuneix amb els grups parlamentaris per establir el model de la nova LOGTU

Una delegació de la Junta Directiva de l’APTA (Associació de Propietaris de Terres Andorranes), encapçalada pel President, Josep Duró, i el secretari, Jordi Cerqueda, acompanyats altrament per Veronica Canals i Josep Maria Riba, ha mantingut aquest dimecres una reunió a la seu social de l’associació amb els representants dels grups parlamentaris de Còncordia, amb Cerni Escalé; del partit socialdemòcrata, amb Susanna Vela i del partit liberal, amb Victor Pintos.

Es tracta d’una trobada que forma part de la ronda iniciada el passat mes de desembre, amb l’objectiu de traslladar a les institucions les línies mestres sobre les quals hauria de bastir-se la nova LOGTU (la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme).

Durant la reunió amb els consellers generals, s’han pogut comentar àmpliament les grans línies de les propostes presentades per l’associació amb la finalitat d’aprofitar el llarg recorregut de vigència de la Llei de Sòl i corregir, en la mesura del possible, les disfuncions i incongruències que aquesta suposa. Val a dir que la delegació s’ha mostrat satisfeta amb l‘acceptació, comprensió i implicació demostrada pels consellers envers les línies mestres exposades per l’APTA.