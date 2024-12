L’aplicació Andorra Salut incorpora notificacions sanitàries per a la població

L’aplicació Andorra Salut, disponible per a dispositius mòbils, ha incorporat una nova funcionalitat que permet a la població rebre notificacions amb informació sanitària i d’interès públic. Aquesta nova actualització farà que els usuaris rebin notificacions d’estil ‘push’, que desapareixeran un cop llegides, amb informació com, per exemple, l’inici de les campanyes de vacunació contra la grip o la COVID-19.

Aquesta funcionalitat s’afegeix a les ja existents, com la possibilitat de demanar cita amb els professionals del SAAS, consultar els informes mèdics i les proves diagnòstiques, entre altres serveis. L’accés a Andorra Salut es fa a través del certificat digital personal i, des de fa unes setmanes, també s’hi pot accedir amb la cartera digital ciutadana.

L’eina, desenvolupada conjuntament amb el SAAS, digitalitza la relació del pacient amb el sistema de salut, facilitant els tràmits i agilitzant els processos. L’aplicació anirà ampliant progressivament les seves funcionalitats per facilitar als usuaris la gestió de la seva informació sanitària.