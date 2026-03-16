Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  Un usuari amb el seu telèfon mòbil. | Arxiu El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Benestar digital

L’APDA llança una campanya per millorar la seguretat a aplicacions com WhatsApp, Instagram o TikTok

L'objectiu és que els usuaris puguin conèixer millor les opcions de protecció i gestionar amb més control la seva informació personal

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) iniciarà durant les properes setmanes una campanya informativa destinada a explicar a la ciutadania com revisar i configurar correctament les opcions de privacitat i seguretat de les principals aplicacions i xarxes socials utilitzades als telèfons mòbils.

La iniciativa consistirà en la publicació progressiva de continguts divulgatius amb recomanacions pràctiques sobre la configuració de privacitat en plataformes àmpliament utilitzades com WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok o Telegram, entre d’altres. L’objectiu, han indicat, és facilitar informació clara perquè els usuaris puguin conèixer millor les opcions de protecció disponibles i gestionar amb més control la seva informació personal.

El contacte amb persones desconegudes, la incorporació a grups no desitjats o la difusió de continguts inadequats poden produir-se si no es revisen periòdicament les opcions de seguretat

En l’actual entorn digital, les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria formen part de la vida quotidiana de gran part de la població. Aquest ús generalitzat també comporta determinats riscos, especialment quan les configuracions de privacitat no estan correctament ajustades. Situacions com el contacte amb persones desconegudes, la incorporació a grups no desitjats o la difusió de continguts inadequats poden produir-se si no es revisen periòdicament les opcions de seguretat disponibles a les aplicacions.

Per aquest motiu, l’APDA recorda la importància de revisar de manera regular la configuració de privacitat de les xarxes socials i també els permisos que tenen les aplicacions instal·lades als dispositius mòbils, especialment pel que fa a l’accés a dades i recursos sensibles com la càmera, el micròfon, la ubicació o els contactes. Aquesta revisió, assenyalen, resulta especialment rellevant quan els dispositius són utilitzats per menors d’edat, ja que aquests poden estar més exposats a determinades situacions de risc a l’entorn digital.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu