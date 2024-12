L’Andorra a Taula torna a superar els 3.000 menús venuts

La 18a edició de l’Andorra a Taula, organitzada per la Unió Hotelera ha aconseguit vendre enguany un total de 3.066 menús tot superant, una vegada més, la barrera dels 3.000 menús, tal com havia succeït en les darreres edicions. Així ho han informat aquest dijous el president i el director de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Jordi París i Jordi Pujol, qui han detallat que els menús de degustació han estat els més sol·licitats pels comensals, que han representat un 85% del total amb 2.461 unitats servides i amb un preu mitjà de 48,43 euros. “El novembre s’ha consolidat com el mes ideal per aquestes jornades. Fa anys era difícil veure moviment entre setmana, però ara el novembre a Andorra és sinònim d’activitat gastronòmica” ha apuntat, Pujol, mentre afegia que, des de l’UHA ja s’està treballant en l’edició del 2025 amb l’objectiu de fer créixer l’Andorra a Taula.

París ha recordat que les jornades gastronòmiques han tingut lloc durant 23 dies i que el preu global de tots els menús ha estat de 46,17 euros, una xifra que suposa un increment del 6% respecte a l’any passat. En aquest sentit, els restaurants més destacats en vendes han estat el restaurant Mínim’s d’Andorra la Vella en primera posició, seguit del restaurant Odetti Bistro d’Escaldes-Engordany, que ha quedat empatat amb el restaurant Plató d’Andorra la Vella. A continuació, el restaurant l’Isard d’Andorra la Vella ha ocupat la tercera posició i el restaurant Andrea de la Massana ha aconseguit la quarta plaça. “Aquest any, el que realment destacaria és que, cada vegada més, quan un restaurant o establiment nou s’incorpora a l’Andorra a Taula, veiem com el seu primer intent és oferir menús adequats. Però el segon any, gairebé tots ells aconsegueixen duplicar les vendes de menús” ha comentat, Pujol. “No és fàcil preparar menús especials al novembre, però la il·lusió i les ganes són evidents. Quan contactem amb nous establiments, ens mostren una gran dedicació i, amb l’experiència acumulada, any rere any veiem com aquests nous participants aconsegueixen resultats encara més destacats” ha afegit el director de l’UHA.

A més, de cara a les properes edicions, Pujol i París han avançat que es plantegen diverses opcions d’ajustos per mantenir l’èxit de l’actual format. I, pel que fa a la possibilitat de recuperar antigues edicions de primavera, Pujol ha assegurat que s’ha plantejat l’opció, però que encara s’està estudiant.

Previsions optimistes d’ocupació per Nadal

Davant d’una pregunta formulada per la premsa sobre les previsions d’ocupació de cara al Nadal, París ha assegurat que l’activitat turística es manté positiva i que s’espera un bon nivell d’ocupació durant les festes nadalenques. “L’any passat, les xifres de Nadal es van mantenir en nivells històrics, tot i una situació climatològica més desfavorable. La força d’Andorra com a destí turístic ha demostrat que ofereix activitats atractives que mantenen la gent, independentment de les condicions meteorològiques” ha comentat, Pujol. “Aquest any, la situació climatològica sembla favorable, i això ens fa confiar en xifres similars o, fins i tot, superiors als nivells històrics pel període de Nadal i Reis” ha afegit.