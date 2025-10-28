L’ABA manifesta el seu malestar per les declaracions del ministre Rossell sobre la representació dels funcionaris

L’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) ha expressat la seva preocupació per unes afirmacions del ministre de Funció Pública, Marc Rossell, durant una entrevista en un mitjà del Principat i que —segons l’entitat— han reflectit un desconeixement del marc legal que regula la representació dels funcionaris.
L’ABA ha remarcat que la Llei 1/2019 de la Funció Pública, modificada per mandat constitucional, reconeix el dret dels empleats públics a organitzar-se i a ser representats a través d’associacions o sindicats. L’associació ha subratllat també que la mateixa norma ha establert els Comitès Tècnics d’Organització i Gestió, responsables d’emetre informes obligatoris —encara que no vinculants— sobre qüestions laborals dins de l’Administració.
El col·lectiu ha considerat incoherent que es posi en dubte la seva legalitat, ja que ha estat degudament inscrit al Registre d’Associacions, mentre que al Registre de Sindicats hi han constatat altres entitats públiques, com el Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) i el SIPAAG.
L’ABA considera incoherent que es posi en dubte la seva legalitat, ja que ha estat degudament inscrit al Registre d’Associacions
L’entitat ha demanat més rigor institucional en les declaracions públiques, advertint que aquestes manifestacions han pogut generar confusió entre la ciutadania i perjudicar la confiança en les institucions.
L’Associació de Bombers d’Andorra, que integra membres actius i jubilats del cos, ha reiterat la seva voluntat de mantenir el diàleg i la col·laboració amb el Govern, però ha refusat qualsevol actitud de desinformació o de menyspreu institucional.