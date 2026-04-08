Les jornades ‘Un Món Millor’ tornen a Sant Julià de Lòria amb el focus en un turisme més sostenible i responsable

La parròquia de Sant Julià de Lòria tornarà a apostar pel turisme sostenible amb la celebració de la cinquena edició de les jornades ‘Un Món Millor’, les quals enguany es desenvoluparan sota el lema ‘Turisme, Sostenibilitat i Innovació’. La cita tindrà lloc el 20 d’abril a la sala Sergi Mas, en format presencial i amb un màxim de 100 places.
La cònsol menor, Sofia Cortesao, ha destacat que aquestes jornades són “un espai de reflexió, però també d’acció per a un sector que volem més sostenible”. En aquest sentit, ha remarcat que el turisme de muntanya “passa per la innovació, però també per una responsabilitat compartida”, i ha assegurat que des del comú es volen impulsar projectes en aquesta línia, com Naturland.
Cortesao també ha posat en relleu l’evolució de les jornades, les quals, en edicions anteriors, han abordat qüestions com la mobilitat sostenible o la crisi climàtica, i que enguany se centren plenament en el model turístic. “Volem un turisme no massificat, més familiar i enfocat cap a la sostenibilitat”, ha afirmat.
La cinquena edició posa el focus en un model turístic més responsable, innovador i respectuós amb l’entorn
Per la seva banda, la directora de SER Principat d’Andorra, Marisol Fuentes, ha subratllat que la iniciativa arriba a la cinquena edició gràcies a la “col·laboració público-privada” i ha animat les empreses a implicar-se en el desenvolupament d’un turisme més responsable. “Impulsar també la protecció de l’entorn i del medi ambient” és un dels objectius principals de la trobada, ha apuntalat.
El programa comptarà amb la participació de ponents tant nacionals com internacionals, aportant una visió global del sector. Entre els participants hi ha la geògrafa Eva Garcia, qui abordarà la crisi climàtica; Jordi Ficapal, qui tractarà el turisme responsable i ètic, i el consultor Rafael de Jorge, qui aportarà la visió tecnològica aplicada al sector. També hi intervindran Marc Font, Elizabeth Keegan, Albert Gomà Sala, Josep Maria Puy i Miquel Llanas.
Les jornades, que s’emmarquen en el marc definit per les Nacions Unides, volen consolidar-se com un punt de trobada per avançar cap a un model turístic més sostenible, innovador i respectuós amb l’entorn. Les inscripcions per participar estaran obertes fins al 17 d’abril i, de moment, ja hi ha una quarantena de places reservades.