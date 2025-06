Crida a l'Executiu

La Unió Hotelera alerta d’una temporada d’estiu “compromesa” per la manca de personal en el sector turístic

L’entitat reclama mesures urgents com la revisió del marc laboral i la flexibilització del sistema de quotes per garantir l’obertura d’establiments

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) ha emès aquest divendres un posicionament en què adverteix sobre la “difícil situació” que afronten els establiments associats, tant hotels com restaurants, a causa de la manca de personal per a la temporada d’estiu. Segons l’entitat, aquesta circumstància posa en dubte la capacitat del sector per obrir el 100% dels establiments i mantenir l’estàndard de qualitat que exigeix l’oferta turística del país.

L’UHA denuncia que el marc legal i regulador actual s’ha quedat “desfasat” davant els canvis del mercat laboral global i considera que Andorra ha perdut competitivitat “a passos agegantats”. L’entitat posa com a exemple la situació a Espanya, que, amb menys de 2,4 milions d’aturats i un sector de l’hostaleria amb gairebé 2 milions de treballadors actius (+2,5% interanual el maig del 2025), ofereix més opcions als professionals, dificultant així la captació de mà d’obra al Principat.

La problemàtica es veu agreujada, segons el col·lectiu, per les dificultats d’accés a l’habitatge. Aquesta combinació de factors fa, al parer de l’UHA, que el país hagi deixat de ser un destí atractiu per als treballadors del sector, fins i tot per a aquells que havien manifestat la voluntat d’integrar-se, formar-se i estabilitzar-se professionalment a Andorra.

El posicionament també subratlla el pes estratègic del turisme dins l’economia nacional, recordant que representa aproximadament el 40% del PIB. En aquest sentit, l’UHA considera que la manca de personal posa en risc la qualitat del servei durant la temporada d’estiu, que concentra prop del 25% de l’activitat turística anual, amb més de 3 milions de visitants i 3,4 milions de pernoctacions.

Amb tot, l’entitat veu incompatible l’aposta institucional per un model de turisme de qualitat —amb iniciatives com Andorra Selected, el Pla Gastronòmic, les cadires VIP al Cirque du Soleil o l’increment de la taxa turística— amb un sistema de recursos humans que qualifica d’“inadequat”.

Per aquest motiu, la Unió Hotelera demana una revisió del marc regulador laboral i una flexibilització del sistema de quotes, especialment per permetre la continuïtat dels professionals que han treballat a l’hivern i que, segons l’entitat, han demostrat la seva vàlua. Una mesura que consideren “estratègica” per assegurar la sostenibilitat i la qualitat del model turístic andorrà.

Finalment, l’UHA insta el Govern a obrir un espai de diàleg “immediat” amb els agents del sector per trobar “solucions consensuades i realistes” que garanteixin una temporada d’estiu amb el personal necessari per respondre a les expectatives dels visitants i del país.