La totalitat d’infants que arriben als 12 anys ja han consumit contingut pornogràfic

La gran majoria dels adolescents tenen una addicció inconeguda a la pornografia. Així, l’edat mitjana del primer accés al contingut per a adults és cap als 11 anys, però està demostrat que els nens tenen el contacte inicial al contingut sexual que pot contenir violència cap a la dona als vuit anys. De fet, el 100% dels infants, als 12 anys, ja han consumit contingut pornogràfic i gran part ho fan de manera habitual.

Es tracta d’un escenari cada vegada més freqüent i el problema recau en el moment en què molts pares, mares i tutors legals desconeixen que aquella cançó que el seu fill no para de cantar o aquell videojoc que li acaben de comprar conté contingut violent i pornogràfic; és a dir, no apte per la seva edat. Per aquesta raó, des de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) amb la col·laboració del Govern, s’ha impulsat una xerrada anomenada ‘Com construir una educació afectivosexual més enllà del porno’, la qual ha anat a càrrec de l’educadora social especialista en violència de gènere, Marina Marroquí.

L’educadora social especialista en violència de gènere, Marina Marroquí. | ANA/E.M.

De forma que aquest dilluns, Marroquí ha oferit el monòleg ‘Això no és sexe’, enfocada als infants i adolescents, en el qual s’han revelat moltes situacions en què els joves consumeixen contingut pornogràfic que acaba distorsionant-los la realitat. En aquest sentit, l’experta ha mencionat que s’ha de poder ensenyar i conèixer de primera mà tot el que els fills veuen per poder acabar amb el consum inapropiat del contingut. “El 88% de tota la pornografia que existeix té violència física contra la dona“, ha explicat.

A més, és molt important saber que aquesta té unes característiques diferents de qualsevol addicció” ha declarat, afegint que en altres addiccions afecten en un 20% dels casos en l’adolescència. Altrament, Marroquí ha assenyalat que el gran problema de la pornografia “és molt general en edats més primerenques i amb problemàtiques molt més greus en el desenvolupament que l’addicció al joc, la droga o l’alcohol”.

Així doncs, ha deslligat que el consum d’aquest tipus de contingut és gratuït perquè es paga un preu més car amb les conseqüències. “Tant els nens com les nenes ho han entès perfectament” ha expressat la responsable. No obstant això, “no es pot demanar a l’adolescència que solucioni un problema que inclús als adults se li queda gran” ha divulgat, “perquè és inviable”.

Un problema que ha de cercar primer una causa: “El primer que s’ha de fer és conèixer. Si una cançó diu ‘Quins ulls més bonics tens’, però no l’acabem, o no sabem que passa a la sabateria del joc del GTA, és molt difícil”, ha esmentat Marroquí. Finalment, l’educadora social ha apel·lat a la prèvia formació pel posterior acompanyament tant de pares com de fills.