La solidaritat pren protagonisme a Andorra durant aquest Nadal amb les campanyes de la Creu Roja i Càritas

Amb l’arribada de Nadal, Andorra torna a activar un ampli conjunt de campanyes solidàries impulsades per entitats socials que treballen de manera continuada amb persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Durant el mes de desembre, la Creu Roja Andorrana i Càritas Andorrana han posat en marxa diverses iniciatives de recollida d’aliments, joguines i fons econòmics amb l’objectiu de garantir que les festes es visquin amb la màxima normalitat possible, malgrat les dificultats econòmiques.
La Creu Roja Andorrana ha concentrat bona part de la seva acció en la recollida d’aliments a través de nou campanyes diferents, desenvolupades en col·laboració amb centres educatius, associacions i empreses del país. Entre les entitats participants hi ha l’Escola Andorrana de primària d’Ordino, APACEF, l’UDA, Kids International, l’Escola Bressol les Dames de Meritxell. Aquesta diversitat de col·laboradors ha permès reforçar el fons d’aliments de la Botiga Solidària durant un període especialment sensible.
“L’objectiu principal és reforçar el fons d’aliments durant les festes i donar suport a les famílies que passen per dificultats econòmiques”, explica la coordinadora de la Botiga Solidària de la Creu Roja Andorrana, Carine Leclerc. Segons apunta, aquesta època és un dels moments de l’any en què la despesa familiar augmenta i, per tant, també ho fa la necessitat de suport.
Les campanyes s’han desplegat mitjançant diferents formats. En el cas dels centres educatius, les recollides s’han organitzat de manera interna amb la implicació de l’alumnat, les famílies i els equips docents. Les empreses i associacions han habilitat punts de recollida per a treballadors, socis i públic general, mentre que diversos comerços del país han mantingut punts fixos oberts durant tot el mes.
Entre aquests punts de recollida hi figuren establiments com el Centre Comercial Andorrà, Pyrénées, E.Leclerc Hyper Andorra, Caprabo Fresh i Caprabo Illa Carlemany. A més, molts ciutadans i ciutadanes han fet donacions a títol individual portant directament els productes a la Botiga Solidària. “Any rere any podem comptar amb una participació ciutadana molt implicada, tant d’entitats com de persones a títol individual”, destaca Leclerc.
Una de les iniciatives destacades ha estat la col·laboració amb City Xerpa, que ha permès fer donacions a través de la compra en línia. En el moment de finalitzar la comanda, els clients poden afegir productes nadalencs o aliments bàsics, que posteriorment es lliuren a la Botiga Solidària durant la setmana de Nadal.
Els productes recollits inclouen tant aliments de primera necessitat, com pasta, arròs, llegums, oli, llet i conserves, com productes típics de les festes, com torrons, neules o altres dolços nadalencs. També s’hi han afegit articles d’higiene personal i de la llar. Un cop recollits, tots els productes es classifiquen i es distribueixen des de la Botiga Solidària en funció de les necessitats i la situació econòmica de cada família.
En total, la campanya permetrà donar suport a 67 famílies, que representen 122 persones. Així, els aliments i productes recollits es destinen principalment a famílies que no arriben a final de mes, però també a persones que necessiten un suport puntual o continuat per cobrir les necessitats bàsiques.
La Creu Roja Andorrana també ha posat especial atenció a les persones grans que es troben soles durant les festes. En col·laboració amb la Lliga, es repartiran paneres de Nadal entre els usuaris del servei de Teleassistència que passen el mes de desembre sense companyia. Els voluntaris de l’entitat s’encarregaran de portar-les als domicilis. “Els voluntaris no només porten la panera, sinó que també aprofiten per compartir una estona amb les persones usuàries i afavorir les relacions socials”, explica Leclerc.
Per la seva banda, Càritas Andorrana concentra una part important de la seva activitat nadalenca en la infància i el suport a les famílies amb menors a càrrec. Una de les iniciatives més destacades és la Campanya de Reis, organitzada conjuntament amb RTVA, que té com a objectiu garantir que cap infant es quedi sense joguina durant aquestes dates. La campanya està activa del 9 al 31 de desembre i recull joguines noves, sense embolicar, ni bèl·liques ni sexistes.
Els punts de recollida oficials són l’edifici de RTVA, les oficines de MoraBanc, el centre comercial Illa Carlemany, els comuns i diversos establiments adherits. Les famílies beneficiàries s’han d’inscriure prèviament a les oficines de Càritas Andorrana o a través de la seva treballadora social de referència, i els infants han de ser menors d’11 anys.
Un cop finalitzada la recollida, les joguines es traslladen a les oficines de Càritas, on es classifiquen i s’emboliquen segons l’edat dels infants, amb el suport de voluntaris procedents de diversos centres educatius del país. En la darrera edició, un total de 38 voluntaris van participar en aquesta tasca i la campanya va beneficiar 176 infants.
A més de la Campanya de Reis, Càritas desenvolupa durant Nadal accions de sensibilització als centres educatius, amb xerrades adreçades a infants, adolescents i joves per donar a conèixer la seva tasca i fomentar valors com la solidaritat i el compromís social. Algunes escoles també col·laboren econòmicament amb el projecte Jo com Tu mitjançant guardioles solidàries, una acció que se sol concentrar durant la primera quinzena de desembre.
Finalment, l’entitat ha posat en marxa una campanya de recollida de fons sota el lema “Fem que tenir una vida digna deixi de ser qüestió de sort”, adreçada a totes les persones que vulguin col·laborar econòmicament i que romandrà activa fins passat el període nadalenc.