Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un taxi en una parada. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Serà a l'edifici administratiu de Govern

La prova d’idoneïtat i de capacitació per als aspirants a conductor de taxi tindrà lloc el pròxim 24 de novembre

Les persones interessades s'hi han d'inscriure al Servei de Tràmits, a tot tardar el 17 de novembre i satisfent la quantitat de 49,31 euros

La prova d’idoneïtat i de capacitació per als aspirants a conductor de taxi tindrà lloc el 24 de novembre a l’edifici administratiu de Govern. Així ho han informat des de l’Executiu, recordant que, tal com preveu la normativa, a més del permís de conduir exigit pel Codi de la circulació vigent (categoria B2), el taxista ha de tenir el carnet de xofer de taxi expedit per l’administració.

Aquest carnet, cal recordar, s’obté si se superen les proves d’idoneïtat i de capacitació relatives als coneixements de la legislació aplicable al servei del taxi, tècniques de primers auxilis i de socorrisme, mecànica de l’automòbil, així com coneixements dels idiomes francès i castellà, i d’història, de geografia i de les institucions del Principat.

Les persones interessades s’hi han d’inscriure al Servei de Tràmits, fins al 17 de novembre, en horari d’atenció al públic, i han de satisfer la quantitat de 49,31 euros. Per inscriure-s’hi, s’ha d’aportar un certificat d’aptitud de formació que acrediti que es disposa del nivell A2 de l’examen oficial de llengua catalana establert pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports. En el cas de no tenir-lo, els candidats disposen d’un termini de quatre mesos, des de la data de l’examen, per obtenir-lo. En el cas de no tenir el permís de conduir de la categoria B2, disposen d’un termini de tres mesos, també des de la data de l’examen, per obtenir-lo.

Comparteix
Notícies relacionades
El copríncep Serrano nomena Cristina Bea com a substituta d’Olga Adellach al Consell Superior de la Justícia
Els usuaris que mostrin que tenen l’abonament gratuït del Mou-te podran viatjar encara que no es generi el QR
El cicle de l’EFA se centrarà en l’aeroport d’Andorra-La Seu i la importància d’integrar-lo dins l’espai Schengen

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Afers Socials suma la Costa d’Ivori al llistat de països amb els quals disposa per efectuar adopcions internacionals
  • Societat
Bardina defensa que el sistema educatiu andorrà garanteix “un enfoc flexible a les necessitats dels alumnes”
  • Societat
Models andorrans triomfen al certamen internacional de moda i bellesa a Múrcia amb diverses corones i bandes
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella impulsa el concurs ‘El nutriplat del xef’ per promoure la gastronomia saludable
  • Parròquies, Societat
La 46a Fira d’Andorra la Vella aterra amb 197 expositors i un espai dedicat a “imaginar” el futur de la parròquia
  • Parròquies, Societat
La capital suspèn temporalment noves llicències de terrasses a l’avinguda Meritxell per replantejar l’espai públic
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu