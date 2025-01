La Policia deté un noi de 18 anys per agredir a un altre amb una ampolla de vidre

El servei de Policia ha fet saber que ha detingut a tres persones durant la darrera setmana per generar diversos delictes contra la integritat física i moral, l’honor, la llibertat, així com la seguretat col·lectiva i la funció pública. En primer lloc, el mateix dimecres dia 1 a les 07.13 hores, tingut lloc a Andorra la Vella, es va procedir a la detenció d’un home no resident de 18 anys per agredir un altre amb una ampolla de vidre.

Pel que fa als detalls del succés, els agents van ser requerits per una baralla que s’estava produint a la via pública entre dues persones. En el decurs de la discussió, el jove detingut hauria utilitzat l’ampolla que duia per a defensar-se ocasionant una ferida al rostre de l’altra persona implicada.

En aquest primer dia d’any, però ja a les 05.15 hores, la Policia va detenir un altre home no resident de 35 anys per agredir la seva parella a la parròquia d’Escaldes-Engordany. Una estona més tard, cap a les 06.30 hores, el cos va interceptar un home resident de 23 anys a l’exterior d’un establiment d’oci nocturn a Andorra la Vella per desobediència, injúries i amenaces als agents. El detingut hauria reaccionat “desproporcionadament” envers els agents en veure que es disposaven a dissoldre un grup de persones per a prevenir aldarulls.