La Policia i la Gendarmeria, units per dur a terme un control més exhaustiu del contraban

El director de la Policia i els caps de la Unitat de Seguretat Ciutadana i de la Unitat d’Intervenció Tècnica es van reunir ahir al despatx central amb el coronel en cap de la Gendarmeria nacional francesa a l’Arieja i el capità comandant de la companyia de Foix. El motiu de la reunió, cal detallar, va ser definir el calendari d’actuació de les patrulles mixtes, compostes per membres dels dos cossos de seguretat, amb l’objectiu de reforçar la lluita contra el contraban de tabac i altres delictes que es puguin cometre a la zona fronterera.

Convé precisar que aquestes patrulles mixtes es van posar en marxa el passat mes de desembre en territori francès amb controls per carretera i vigilàncies a peu en diversos punts. Aquesta primera experiència, amb un “balanç molt positiu”, va ser l’inici d’una cooperació específica en aquest àmbit gràcies a la creació de la nova brigada mòbil de la Gendarmeria a L’Hospitalet-près-l’Andorre.

Precisament, en la trobada mantinguda aquest dijous es van concretar tots els dispositius per al primer semestre de l’any. Així, els comandaments dels cossos de seguretat van acordar que s’efectuaran patrulles conjuntes “un cop al mes amb operatius que s’aniran alternant en els dos territoris”. És a dir, que si el primer dispositiu es va desplegar a França, el segon es desenvoluparà a Andorra i serà per a aquest febrer. A més, també s’ha estipulat que en els controls que es portin a terme en territori francès, “també hi participarà la Guàrdia Civil”.

De forma que la Policia destinarà a aquestes patrulles agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana i de la Unitat d’Intervenció Tècnica amb un mínim de quatre efectius i un màxim de 10 en funció de l’operativa. Aquestes actuacions conjuntes se sumen a la cooperació franco-andorrana ja existent des de fa temps per combatre el contraban a la zona i que també inclou patrulles mixtes mensuals amb agents de les duanes francesa i andorrana, així com la Unitat de Fronteres i Estrangeria de la Policia.

Per acabar, la Policia recorda que aquesta reunió “referma l’estreta col·laboració entre els dos cossos de seguretat, que treballen amb un objectiu comú: reforçar la seguretat en ambdós territoris“. A banda, destaquen que fruit d’aquestes bones relacions, “els comandaments de la Gendarmeria també han allargat la mà a la Policia per col·laborar en el dispositiu de seguretat que s’està preparant amb motiu dels Jocs dels Petits Estats en cas que sigui necessari”. Una oferta que la direcció de la Policia ha rebut amb molta gratitud i que valorarà.