La Policia apunta a causes naturals en la mort d’un home en una pensió d’Escaldes-Engordany aquest migdia

Un home ha mort aquest migdia en una pensió situada a l’avinguda Fiter i Rossell, al costat de l’hospital, a Escaldes-Engordany. Segons ha informat la Policia, les primeres indicacions apunten que la defunció s’hauria produït per causes naturals.
L’alerta s’ha registrat cap a les 13.30 hores, moment en que s’ha activat el dispositiu que ha mobilitzat els serveis policials i judicial, quan s’ha comunicat la possible presència d’una persona sense vida a l’establiment.
A la pensió hi han intervingut patrulles policials, efectius sanitaris del Servei d’Urgències Mèdiques amb dues ambulàncies, una dotació dels bombers i agents del servei de circulació del comú. Els cossos han acordonat la zona mentre es feien les comprovacions corresponents.
Els efectius s’han mantingut a l’indret fins a l’arribada del batlle, que ha estat l’encarregat de certificar oficialment la defunció. L’autorització per procedir a l’aixecament del cos s’ha formalitzat al voltant de les quatre de la tarda, un cop completats els tràmits judicials pertinents.