Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Segons les primeres fonts, la mort s'atribueix a causes naturals. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Actuació dels serveis d’emergència

La Policia apunta a causes naturals en la mort d’un home en una pensió d’Escaldes-Engordany aquest migdia

Diversos cossos d’emergència s’han desplaçat fins a l’establiment després de l’avís i el batlle ha autoritzat l’aixecament del cos a la tarda

Un home ha mort aquest migdia en una pensió situada a l’avinguda Fiter i Rossell, al costat de l’hospital, a Escaldes-Engordany. Segons ha informat la Policia, les primeres indicacions apunten que la defunció s’hauria produït per causes naturals.

L’alerta s’ha registrat cap a les 13.30 hores, moment en que s’ha activat el dispositiu que ha mobilitzat els serveis policials i judicial, quan s’ha comunicat la possible presència d’una persona sense vida a l’establiment.

A la pensió hi han intervingut patrulles policials, efectius sanitaris del Servei d’Urgències Mèdiques amb dues ambulàncies, una dotació dels bombers i agents del servei de circulació del comú. Els cossos han acordonat la zona mentre es feien les comprovacions corresponents.

Els efectius s’han mantingut a l’indret fins a l’arribada del batlle, que ha estat l’encarregat de certificar oficialment la defunció. L’autorització per procedir a l’aixecament del cos s’ha formalitzat al voltant de les quatre de la tarda, un cop completats els tràmits judicials pertinents.

Comparteix
Notícies relacionades
La Cambra de Comerç impulsa una missió a Alemanya amb participació a la fira internacional Euroshop
El Museu Carmen Thyssen es traslladarà a l’edifici del Node a finals d’aquest any i incorporarà una sala immersiva
L’Ossa d’Ordino revela les mancances legals en la protecció del patrimoni cultural davant usos comercials

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La Policia nega interrogatoris a menors, tot i que aclareix que només intervé en casos de vulnerabilitat
  • Societat
La CRT serà una realitat al març i inclourà una ‘app’ per fer reserves, controlar el trajecte i fer pagaments en línia
  • Societat
El Servei d’Envelliment i Salut celebra cinc anys davant el repte d’una població andorrana cada cop més envellida
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Més d’un terç de les 16 caixes-niu situades als parcs d’Andorra la Vella ja han estat ocupades per ocells
  • Parròquies
Cairat nega que s’hagi fixat una data límit per als jardins de Juberri i defensa una sortida dialogada amb Grignon
  • Parròquies
La digitalització de la xarxa d’aigua permet detectar i reparar una fuita de 270.000 litres diaris a Andorra la Vella
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu