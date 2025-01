La Plataforma per la Llengua atribueix l’allau de matrícules per l’exigència del nivell i no per l’interès propi dels sol·licitants

La Plataforma per la Llengua ha reafirmat que l’elevat nombre de sol·licituds per accedir a un dels 43 cursos que ofereix el Govern per aprendre català respon a l’exigència establerta per la llei d’immigració. En aquest context, el president de la Plataforma Andorrana per la Llengua, Marc Vila, ha subratllat que “hi ha una relació de causa-efecte” que explica aquest augment de la demanda.

“Contràriament al que molta gent pensava, aplicar mesures a través de la llei contribueix al seu èxit”, ha destacat Vila a aquest mitjà de comunicació, fent referència a l’aplicació de la llei del Català. Així mateix, el president ha aprofitat l’oportunitat per remarcar que “és essencial que un país o un estat defensi amb tots els mitjans legals la seva llengua nacional”.

D’altra banda, Vila ha insistit en la importància de destinar els recursos necessaris per garantir una atenció adequada a les persones que han sol·licitat accés als cursos. En aquest sentit, “parlarem amb el Govern i amb l’Assemblea de Política Lingüística per assegurar que es posin a disposició tots els recursos imprescindibles, de manera que ningú se senti desatès en aspectes tan rellevants com la nostra llengua”, ha afirmat.

Cal recordar que el ministre portaveu, Guillem Casal, va informar durant la darrera ronda de premsa posterior al Consell de Ministres -moment en què es van esgotar les places dels cursos presencials- que “a més d’aquests, hi ha disponibles cursos telemàtics perquè ningú quedi exclòs”.

Val a dir que Vila s’ha sumat a les valoracions positives expressades pel Govern en relació a l’esgotament de les places disponibles. “Estem satisfets que la llei estigui arrelant a la societat i que cada cop hi hagi més conscienciació sobre la necessitat d’aprendre la llengua”, ha afirmat el president de la Plataforma.

Finalment, Vila ha subratllat que la Plataforma està alerta per detectar possibles situacions que requereixin la seva ajuda o orientació pel que fa a la llengua o al seu aprenentatge.