Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un parell de padrins dipositant el seu vot a l'urna. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Renovació del Consell d’Administració

La participació en els comicis de la CASS supera ja el 5% del cens electoral i iguala el rècord històric registrat el 2018

Un total de 4.487 persones han exercit el seu dret a vot durant la jornada, amb els pensionistes liderant la participació percentual amb un 7,05%

Les eleccions per renovar el Consell d’Administració de la CASS han assolit a les 14.00 hores una participació del 5,02% del cens electoral, una xifra que ja iguala el mínim històric registrat als comicis del 2018 (5%) i supera el percentatge assolit en les eleccions del 2022 (gairebé un 3%). Segons les dades facilitades per la parapública, un total de 4.487 persones han votat fins a l’hora esmentada d’aquest dimecres sobre un cens format per 89.325 electors. La dada inclou tant els vots emesos durant la jornada electoral com els sufragis dipositats anticipadament entre el 8 i el 16 de juny mitjançant el sistema de vot per dipòsit habilitat als comuns i a la mateixa CASS.

El president del Fons de Reserva de Jubilació, Jordi Cinca. | Marvin Arquíñigo

Per col·legis electorals, el percentatge de participació més elevat correspon al de les persones pensionistes, amb 1.449 votants, el que representa un 7,05% dels 20.548 electors censats. El segueixen les persones empresàries i els treballadors per compte propi, els quals han registrat 1.424 sufragis, equivalents al 6,56% del seu cens de 21.722 persones. Pel que fa al col·lectiu de persones assalariades i assimilades, el més nombrós dels tres, s’han comptabilitzat 1.614 vots, una participació del 3,43% sobre un cens de 47.055 electors.

Una de les votants d’aquest dimecres. | Marvin Arquíñigo

Cal recordar que els comicis arriben després que la CASS impulsés enguany, per primera vegada, un sistema de vot per dipòsit itinerant als comuns amb l’objectiu d’incrementar la participació en unes eleccions tradicionalment marcades per una baixa afluència. De fet, abans de l’obertura de les urnes aquest dimecres ja s’havien registrat 3.585 vots anticipats arreu del país. Així, la jornada electoral continua oberta fins a les 21.00 hores a la seu de la CASS, on els electors escullen els quatre representants que completaran la composició del Consell de la parapública juntament amb els quatre membres designats pel Govern.

El personal de la CASS ajudant als electors. | Marvin Arquíñigo
El representant del col·lectiu d’assalariats, Salustià Chato. | Marvin Arquíñigo
L’urna amb els vots emesos. | Marvin Arquíñigo
Més persones votant. | Marvin Arquíñigo
Més persones votant. | Marvin Arquíñigo
Un dels espais habilitats per votar. | Marvin Arquíñigo
Més persones votant. | Marvin Arquíñigo
Una persona dirigint-se a votar. | Marvin Arquíñigo
Comparteix
Notícies relacionades
El comú assegura que manté el seguiment del cas de l’home que hauria pernoctat diverses nits al Parc Central
La capital licita per un milió d’euros la remodelació dels passatges de l’Aigüeta i Europa per crear un refugi climàtic
L’adequació de l’heliport de Bombers de Santa Coloma preveu una inversió de 230.000 euros entre projecte i obres

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Un impagament en un allotjament turístic a l’avinguda Doctor Mitjavila destapa un possible cas de prostitució
  • Societat
Ponce: «Andorra continua sent un destí atractiu, però les condicions no tenen res a veure amb les de fa uns anys»
  • Economia, Societat
Marsol avança que s’han rebut almenys sis o set ofertes d’edificis per ampliar el parc públic de lloguer assequible
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat, Successos
El comú assegura que manté el seguiment del cas de l’home que hauria pernoctat diverses nits al Parc Central
  • Parròquies
La capital licita per un milió d’euros la remodelació dels passatges de l’Aigüeta i Europa per crear un refugi climàtic
  • Parròquies, Societat
Els 18 habitatges per a la gent gran de l’antic hotel Jaume I podrien estar disponibles durant la tardor del 2027
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu