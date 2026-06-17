La participació en els comicis de la CASS supera ja el 5% del cens electoral i iguala el rècord històric registrat el 2018

Les eleccions per renovar el Consell d’Administració de la CASS han assolit a les 14.00 hores una participació del 5,02% del cens electoral, una xifra que ja iguala el mínim històric registrat als comicis del 2018 (5%) i supera el percentatge assolit en les eleccions del 2022 (gairebé un 3%). Segons les dades facilitades per la parapública, un total de 4.487 persones han votat fins a l’hora esmentada d’aquest dimecres sobre un cens format per 89.325 electors. La dada inclou tant els vots emesos durant la jornada electoral com els sufragis dipositats anticipadament entre el 8 i el 16 de juny mitjançant el sistema de vot per dipòsit habilitat als comuns i a la mateixa CASS.
Per col·legis electorals, el percentatge de participació més elevat correspon al de les persones pensionistes, amb 1.449 votants, el que representa un 7,05% dels 20.548 electors censats. El segueixen les persones empresàries i els treballadors per compte propi, els quals han registrat 1.424 sufragis, equivalents al 6,56% del seu cens de 21.722 persones. Pel que fa al col·lectiu de persones assalariades i assimilades, el més nombrós dels tres, s’han comptabilitzat 1.614 vots, una participació del 3,43% sobre un cens de 47.055 electors.
Cal recordar que els comicis arriben després que la CASS impulsés enguany, per primera vegada, un sistema de vot per dipòsit itinerant als comuns amb l’objectiu d’incrementar la participació en unes eleccions tradicionalment marcades per una baixa afluència. De fet, abans de l’obertura de les urnes aquest dimecres ja s’havien registrat 3.585 vots anticipats arreu del país. Així, la jornada electoral continua oberta fins a les 21.00 hores a la seu de la CASS, on els electors escullen els quatre representants que completaran la composició del Consell de la parapública juntament amb els quatre membres designats pel Govern.