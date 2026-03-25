Versions contradictòries marquen un judici per una presumpta agressió sense indicis concloents sobre l’autor dels fets

Un acusat hauria propinat diversos cops de puny a qui era la parella de la seva exparella en uns fets ocorreguts l’abril del 2023. Durant la vista, però, aquest ha negat els fets i ha assegurat que “no els recorda”, alhora que ha qualificat de “mentida” la versió del denunciant. Tot i això, ha admès un incident violent anterior, el qual ha atribuït al consum d’alcohol, i ha volgut remarcar que“no soc una persona violenta”. Cal remarcar que, en el moment dels fets, es trobava en situació de presó condicional.
Així, el testimoni perjudicat ha explicat que coneixia l’acusat per la relació amb una exparella comuna i que, en diverses ocasions, aquest se’n reia quan es trobaven pel carrer. Segons el seu relat, el dia dels fets, l’acusat va sortir de la botiga familiar en veure’l sortir de l’edifici on residia, moment en què l’acusat li hauria dit “vols que ens peguem” abans de colpejar-lo a la cara.
També ha assenyalat que aquesta actitud burlesca s’havia repetit en altres trobades prèvies. Arran de l’agressió, va acudir a Urgències, des d’on va ser derivat a l’otorrinolaringòleg. Tot i que li van recomanar una intervenció, ha indicat que no s’ha pogut operar per“motius econòmics” i ha manifestat que l’únic que vol és “oblidar-se” del que va passar.
Per altra banda, l’exparella de l’acusat ha declarat que no va presenciar la baralla, però que en baixar al carrer va trobar la seva parella amb sang al nas. En aquell moment va contactar amb la Policia, qui, segons ha explicat, li va indicar que només es desplaçarien si hi eren presents totes les parts implicades. Posteriorment, va intentar que l’acusat sortís al carrer, però la situació va derivar en una discussió. També ha assenyalat que, en parlar amb ell més tard, aquest va negar els fets. Davant la manca d’intervenció policial, va acompanyar la seva parella a Urgències.
La metgessa forense ha conclòs que les lesions presentades pel perjudicat, entre les quals una fractura òssia, són compatibles amb múltiples cops de puny. A més, ha indicat que aquest tipus de lesions requereixen diversos impactes i que el tractament necessita seguiment per assegurar una correcta evolució.
Pel que fa a la petició, la fiscalia sol·licita una pena de 14 mesos de presó condicional, així com una indemnització de 3.000 euros per danys i perjudicis i el pagament d’11,25 euros corresponents a la factura mèdica assumida per la CASS. Tot i que el perjudicat ha expressat que només vol deixar enrere els fets, el ministeri públic considera que existeixen prou indicis per sostenir l’acusació, basats en el relat dels fets, el context i els informes mèdics.
Per la seva banda, la defensa ha demanat l’absolució en considerar que no hi ha proves que acreditin que l’acusat sigui l’autor dels cops. A més, ha remarcat que l’agent de policia encarregat de la investigació no va trobar cap element que permetés identificar-lo com a responsable i ha posat en dubte la consistència de l’acusació.