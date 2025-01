Hores extres: la nova ordre del dia al mercat laboral

Després de la resolució del laude arbitral en el conflicte entre Coopalsa i el comitè d’empresa, un debat ha sorgit en l’esfera social sobre què succeeix amb la resta de sectors. La inquietud sobre si en altres àmbits laborals es realitzen hores extra fora de la jornada laboral ha començat a guanyar protagonisme.

En aquest sentit, des de EL PERIÒDIC, s’ha parlat amb treballadors dels diferents sectors que operen dins del país per poder entendre quin és el panorama laboral actual que hi ha al Principat. Tot i que és cert que en molts dels casos les hores extres són remunerades, no deixa de sorprendre que gairebé a tots els sectors els operaris realitzen aquestes, sigui en un grau o un altre.

Un dels sectors que es veu més afectat dins d’aquest aspecte és el sector de l’hoteleria. Per poder entendre quina és la situació en la qual es troben alguns treballadors d’aquest sector, hem pogut contactar amb un cuiner d’un hotel situat a Santa Coloma, qui fa poc va haver de deixar la feina, motivat en part, pel tracte davant les hores extres que realitzava i el tipus de remuneració d’aquestes.

“El problema és que jo podia fer hores extres, però els pagaments arribaven molt tard”, ha destacat el treballador, incidint en el fet que “el preu d’aquestes hores de més, era molt inferior al que tocava”. En el moment en què se’l pregunta per la seva marxa en el lloc de feina, on havia patit aquestes dificultats, el cuiner destaca que si fos per ell potser podia haver aguantat més, però té un fill petit. “Al nadó no li puc dir: ho sento, no m’han pagat el que em toca i avui no podem menjar”, apuntala, tot remarcant que al final havia de mirar per la seva família.

D’altra banda, trobem el sector del comerç, des del qual la presidenta de l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travessers, Rosa Pascuet, destaca que “antigament es podia parlar de moltes coses, però avui en dia el comerç està molt ben regulat, i fem menys a vegades de 40 hores”. En aquest mateix sentit, Pascuet ha incidit que tot i que hi ha moments en què s’ha de fer alguna hora extra, “aquesta es paga”. Tanmateix, la presidenta de l’associació ha incidit en el fet que “al nostre barri no arriba el turisme que ho fa a l’avinguda Meritxell”, insinuant que les condicions dels comerciants de les botigues d’aquesta avinguda poden ser diferents “perquè no tanquen al migdia”.

Davant d’aquestes incògnites generades per Pascuet, des d’aquest mitjà ens hem posat en contacte amb una treballadora d’un negoci d’aquesta avinguda. “Nosaltres pràcticament no fem hores extra, però si per qualsevol motiu n’hem de fer alguna, aquesta es paga a un preu més elevat”, destaca la treballadora consultada. Tanmateix, la dependenta remarca que fa uns anys, en una altra empresa, sí que va patir de fer moltes hores extres, les quals mai es van veure compensades. “L’empresa va tancar i mai vam veure compensades aquelles hores, ni de manera remunerada ni en forma de dies de descans”, afirma.

Pel que fa, al sector de la neteja, l’operària consultada per aquest mitjà ha incidit que en el seu cas, fa molt de temps que fa hores extres “perquè vaig cobrint les vacances de les meves companyes“, però que aquestes sempre han estat remunerades. A més, ha incidit en el fet que mai s’ha trobat amb cap problema dins del seu sector perquè li paguin les hores que es fan de manera extraordinària.

Altres sectors consultats com el dels serveis, els cossos oficials i el sector de la comunicació i la informació també han destacat que les hores extra formen part de les seves jornades laborals. Així doncs, es pot observar que tot i ser-hi compensades, ja sigui en dies de descans o amb una remuneració econòmica, les hores extra estan a l’ordre del dia de les jornades laborals de molts treballadors del país. D’aquesta manera, s’evidencia que el Principat es troba en un punt on la productivitat ha crescut de manera exponencial, la qual cosa afecta de manera directa o indirecta als residents que duen a terme les seves jornades laborals al país.