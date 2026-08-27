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  • Punt on es reclama la instal·lació del pas de vianants. | ANA
Sergi Gil Bosch
  • Societat
16 anys d'espera

Els veïns de Castellciutat es mobilitzen per exigir el pas de vianants de l’N-260: “La nostra seguretat no pot esperar»

El veïnat denuncia que el projecte, aprovat durant el 2024 amb un pressupost de gairebé 70.000 euros, encara no s'ha començat a executar

Els veïns de Castellciutat han convocat una manifestació el pròxim 6 de setembre per exigir la construcció d’un pas de vianants a l’N-260, més concretament al punt quilomètric 229. El veïnat ha declarat que «no està disposat a acceptar més ajornaments» i aprofitarà el tall de la carretera per llegir un manifest amb l’objectiu que finalment es porti a terme la construcció d’un projecte que reclama des de fa ja 16 anys.

Des de l’any 2010 es reclama la instal·lació d’un pas de vianants i d’un sistema semafòric que permeti als veïns travessar la carretera amb seguretat i, finalment, l’any 2024 l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar el projecte amb un pressupost de gairebé 70.000 euros. Tot i això, segons informen els veïns, en els dos anys que han passat des de l’aprovació encara no s’han iniciat les obres.

Així doncs, els veïns defensen que «poder travessar una carretera nacional amb seguretat no és un privilegi» i reclamen la construcció del pas argumentant que les obres destinades a millorar les condicions de vida «no poden convertir-se en una espera indefinida». Addicionalment, critiquen la manca de lideratge de l’Ajuntament i l’instan a «resoldre amb la màxima urgència els obstacles pendents i establir un calendari públic i concret per a la licitació i execució de les obres», ja que, segons informacions públiques, l’actuació es trobava aturada per desacords amb una propietat privada pels terrenys afectats.

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