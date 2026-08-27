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Sergi Gil Bosch
  • Societat
Prestacions governamentals

El Govern concedeix més de 390.000 euros en ajuts al lloguer durant el segon trimestre a 152 sol·licituds favorables

Les dones (69,7%) presenten la majoria de les prestacions favorables, de les quals el 47,4% es destinen al col·lectiu de les persones grans

El nombre de sol·licituds de l’ajut per a l’habitatge de lloguer presentades durant el segon trimestre de l’any ha estat de 273. D’aquestes, el 55,7% han estat resoltes favorablement (152) i el 44,3% (121) restant de forma desfavorable. En aquest sentit, l’import atorgat suma un total de 392.266,44 euros, mentre que l’import compromès mitjà d’aquesta prestació és de 2.580,70 euros per convocatòria i persona beneficiària.

L’import compromès mitjà d’aquesta prestació és de 2.580,70 euros per convocatòria i persona beneficiària

Les dones presenten la majoria de les prestacions favorables (69,7%), en contraposició als homes (30,3%). El 47,4% de les sol·licituds favorables es destinen al col·lectiu de les persones grans i l’11,2% al de les persones amb discapacitat. Per parròquia, els residents a Andorra la Vella perceben el 37,5% dels ajuts.

La majoria de les sol·licituds desfavorables, un 68,6%, ho són perquè els sol·licitants no destinen més del 30% dels ingressos al pagament del lloguer. Així, les sol·licituds resoltes durant el primer semestre de l’any 2026, pel període comprés entre 1 de gener i el 30 de juny, han estat un total de 1.658 sol·licituds, de les quals 852 (51,4%) han obtingut un resultat favorable i 806 (48,6%) han obtingut un resultat de desfavorable.

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