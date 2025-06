Sessió de consell de comú

La Massana tomba el pla parcial al costat del telecabina d’Arinsal per deficiències ambientals i urbanístiques

El comú adapta el decret de quotes edificables per excloure del límit les iniciatives socials i sostenibles, com la rehabilitació patrimonial

El Consell de Comú de la Massana ha aprovat aquesta setmana la modificació del decret que fixa un límit anual en l’atorgament de llicències d’edificació a la parròquia. Aquest decret, que es va instaurar fa un any com a mesura de control mentre es revisa el Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), ha estat mantingut però adaptat per incorporar noves excepcions i un text refós que en facilita la consulta i aplicació.

La cònsol major, Eva Sansa, ha explicat que “aquest decret s’inscriu dins del marc legal establert per la Llei 32/2022, la qual reforma la LOGTU i promou un model de creixement urbanístic sostenible i equilibrat, vinculat a la capacitat de les infraestructures i, molt especialment, a la sostenibilitat dels recursos hídrics i naturals”.

Amb la modificació aprovada, s’ha decidit excloure del còmput del topall les superfícies de soterrani destinades a aparcaments, trasters o espais tècnics, sempre que no suposin un consum intensiu d’aigua. També s’han exemptat les petites ampliacions d’edificis existents i les edificacions per a ús comercial, industrial o d’estacionament que no generin una pressió sobre els recursos naturals. A més, el decret ha incorporat un sistema d’exclusions per protegir projectes d’interès públic o social, com ara l’accés a l’habitatge, la diversificació econòmica o la rehabilitació del patrimoni construït.

Des de la minoria, el conseller Guillem Forné ha reconegut els avenços en el procés, tot assenyalant que “a diferència de l’any passat, hem pogut obtenir aquest decret amb el temps i la forma escaients”. Forné també ha volgut agrair “la taula de treball amb la qual hem pogut participar i fer les nostres aportacions, que han estat ben rebudes per part del comú”.

Tot i mostrar suport al decret, el conseller ha demanat més garanties sobre la gestió de les exclusions: “Ens agradaria refermar que els projectes que el comú consideri d’interès públic o general puguin ser exposats íntegrament dins de la Comissió d’Urbanisme, i que el que se’n surti pugui tenir caràcter vinculant”. Finalment, ha anunciat que el seu grup ha votat favorablement la proposta: “El nostre vot en aquest sentit ha estat positiu”.

Un cas concret: denegació d’un projecte a Arinsal

Durant la mateixa sessió, el Consell ha acordat per unanimitat la denegació del projecte de pla parcial corresponent a la unitat d’actuació situada al costat del telecabina d’Arinsal. Tal com ha detallat Sansa, “al març del 2025, el Departament d’Urbanisme del Comú de la Massana ha remès a l’empresa promotora un document detallant diverses esmenes que calia incorporar, entre les quals destacava la insuficiència del sistema de sanejament d’aigües residuals, que no pot assumir la càrrega derivada del desenvolupament previst”.

Segons Sansa, “la solució alternativa proposada per la societat promotora ha estat incompatible amb la nostra normativa urbanística” i, a més, “l’empresa no ha aportat la documentació requerida pels ministeris competents en relació als riscos naturals, a l’impacte ambiental i a la seguretat de les instal·lacions del transport per cable”.