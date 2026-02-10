Els comuns confien que la llei per regular la reunió de cònsols pugui tirar endavant durant el primer semestre

La reunió de cònsols, celebrada aquest matí a Canillo, ha servit per avançar en la proposició de llei que regula els mecanismes de concertació entre els comuns, el Consell General i el Govern. Segons ha explicat el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, es tracta “d’un text pràcticament tancat” que es podria tramitar i aprovar durant aquest semestre.
Alcobé ha detallat que la voluntat és dotar d’un marc legal clar i ordenat un funcionament que, en bona part, ja existeix. “És una llei bàsicament molt procedimental”, ha indicat, amb l’objectiu que, quan una norma pugui afectar el funcionament, l’organització o les competències dels comuns, hi hagi un procediment reglat de comunicació prèvia abans que el projecte de llei o reglament arribi a la seva fase final.
Aquest mecanisme permetria agilitzar tràmits i evitar correccions posteriors durant el debat parlamentari. Segons el cònsol major, la finalitat és “anticipar-nos als problemes” i facilitar que els comuns puguin aportar observacions o propostes de millora de manera preventiva, mitjançant informes preceptius però no vinculants. Això hauria d’evitar, ha remarcat, que “després s’hagin d’introduir esmenes o modificacions que es podrien haver resolt abans”.
La proposta estableix mecanismes de concertació previs perquè els comuns puguin aportar observacions abans de la tramitació parlamentària de lleis o reglaments
Abans de portar la proposició de llei al tràmit parlamentari, segons ha incidit el mandatari canillenc “aquest treball que estem executant el voldríem compartir abans de tot amb els grup parlamentaris i amb el govern prèvia a la presentació d’aquesta proposició de llei”. Alcobé ha explicat que en les pròximes setmanes es demanarà aquest espai de treball per compartir el contingut de la proposta i recollir impressions abans de la seva entrada formal al Consell General.
El cònsol major ha volgut deixar clar que aquesta futura llei no altera ni substitueix les competències comunals. “No és una llei competencial”, ha remarcat, sinó una eina per ordenar i donar cobertura jurídica a la reunió de cònsols com a òrgan col·legiat de consulta, sense caràcter vinculant. L’objectiu és reforçar la cooperació institucional i garantir que els comuns puguin actuar com a interlocutors en matèries que els afecten directament o indirectament.
Segons Alcobé, aquest nou marc legal permetria consolidar amb més seguretat jurídica tasques que ja es duen a terme des de la reunió de cònsols, com la participació en projectes de país o la interlocució amb altres institucions. Amb el consens existent, el cònsol major considera que la tramitació durant el primer semestre és viable, sempre dins el procediment parlamentari ordinari.