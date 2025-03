Vist per a sentència

La Fiscalia manté la petició de vuit anys i tres mesos de presó per als dos acusats per la presumpta agressió sexual

La defensa qüestiona la credibilitat del relat de la víctima, assenyalant múltiples versions i inconsistències en els informes d’ADN

El judici contra els dos homes acusats per una pressumpta agressió sexual al Pas de la Casa ha arribat a la seva fase final aquest matí. La Fiscalia ha reiterat la seva petició, sol·licitant per l’acusat major – oncle de l’altre imputat – una condemna de vuit anys de presó i l’expulsió del país durant 20 anys. En el cas del nebot, se li reclama una pena de vuit anys i tres mesos de reclusió, a més d’una indemnització de 2.000 euros i també l’expulsió del país per un període de vint anys.

La defensa dels imputats ha demanat l’absolució, argumentant que les proves presentades han revelat diverses mancances de congruència en el relat de la víctima. Segons les advocades, “la víctima ha aportat fins a cinc versions de certs fets clau”, fet que posen en dubte la seva credibilitat. A més, han mostrat la falta de conclusió en el material genètic que es va mostrar en els informes, apel·lant a què no es confirma que l’ADN –semen o líquid seminal– sigui compatible amb el dels acusats i que ha aparegut a les diferents proves. D’aquesta manera han incidit en la falta de concordança amb la versió de la víctima, segons les advocades de la defensa.

Les lletrades també han destacat, en la seva petició, les equimosis observades als braços de la víctima. Segons alguns experts, “segons com la víctima havia relatat els fets, la denunciant hauria d’haver presentat hematomes en altres zones del cos, com ara les cuixes”. Així mateix, els testimonis especialitzats aportats per la defensa han qüestionat la coherència entre el testimoni de la víctima i les evidències físiques.

L’altre argument exposat per les advocades ha estat el “desbloqueig” de la porta de l’habitació de l’hotel on s’allotjaven els presumptes agressors que, segons els informes, mostren períodes de temps molt continuats. Un fet que “faria impossible” la presumpta violació que relata la víctima. En aquest moment, la defensa ha incidit en l’aspecte que després dels fets, els dos homes van continuar fent vida normal al Pas de la Casa, destacant que no va ser fins a la tarda en què aquest dos no van canviar la seva ubicació de pernoctació fins a Soldeu.

Finalment, la fiscal ha destacat que, tot i algunes incongruències en el testimoni de la víctima, s’ha de tenir en compte que “la víctima perfecta no existeix”, subratllant que cadascú respon a les situacions de la manera que li és més adient en el moment en què es produeixen, fet que cal considerar en l’avaluació global del cas.