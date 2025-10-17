La Fira del Bestiar i Artesania centra la primera visita oficial del copríncep episcopal Josep-Lluís Serrano a la parròquia

A Canillo tot estava a punt per rebre el copríncep francès, Emmanuel Macron, però la setmana passada es va anunciar que la seva visita, prevista per als dies 16 i 17 d’octubre, finalment quedava cancel·lada. Malgrat aquest canvi, la parròquia no ha desaprofitat els preparatius i ha adaptat els actes per acollir el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, que farà la seva primera visita oficial coincidint amb la Fira del Bestiar i Artesania.
Fonts comunals han explicat que, “el diumenge hi ha la inauguració de la Fira del Bestiar i Artesania, que es recondueix perquè no poden ser els animals, però hi ha uns 70 expositors d’oci, artesania i tal, i l’inaugura el copríncep amb visita oficial”. Han destacat també que “no és una visita pastoral, és la primera visita oficial que fa a Canillo”.
La jornada de diumenge serà especialment intensa. Segons les mateixes fonts, “a les 10.15 hores es farà la inauguració de la Fira, amb la visita del copríncep a tots els expositors. Després hi haurà diferents activitats, com les actuacions de l’Esbart”. Posteriorment, “a les 11 i escaig, el copríncep episcopal i el cònsol assistiran a la missa a Sant Serni, i en sortir, cap a les 13.15 hores, s’inaugurarà la Casa Federico”.
Aquest nou espai, Casa Federico, es destinarà a la promoció de productes autòctons i activitats vinculades a l’agricultura i la ramaderia de la parròquia. Durant la inauguració també està prevista la signatura d’un conveni institucional.
Pel que fa a la visita que havia de fer Emmanuel Macron, des del Comú s’ha remarcat que “no ens ha trastocat res, perquè quan passava per aquí només havia de fer una parada curta i seguir camí”. En aquest sentit, han recordat que “no hi havia cap acte oficial previst, només una recepció petita de cinc o deu minuts”.
Tot i els canvis d’agenda, la parròquia manté els actes amb normalitat i rebrà aquest cap de setmana la visita institucional del copríncep episcopal en un diumenge carregat d’activitats oficials al costat del cònsol major de Canillo.