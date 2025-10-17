Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Part de la decoració que es pot trobar a Canillo aquest cap de setmana. | El Periòdic
Elena Hernández Molina
Una setmana d’ajustos i canvis a Canillo

La Fira del Bestiar i Artesania centra la primera visita oficial del copríncep episcopal Josep-Lluís Serrano a la parròquia

Canillo reconverteix la decoració prevista per la visita del Copríncep francés, Emmanuel Macron en la rebuda oficial del copríncep episcopal

A Canillo tot estava a punt per rebre el copríncep francès, Emmanuel Macron, però la setmana passada es va anunciar que la seva visita, prevista per als dies 16 i 17 d’octubre, finalment quedava cancel·lada. Malgrat aquest canvi, la parròquia no ha desaprofitat els preparatius i ha adaptat els actes per acollir el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, que farà la seva primera visita oficial coincidint amb la Fira del Bestiar i Artesania.

Fonts comunals han explicat que, “el diumenge hi ha la inauguració de la Fira del Bestiar i Artesania, que es recondueix perquè no poden ser els animals, però hi ha uns 70 expositors d’oci, artesania i tal, i l’inaugura el copríncep amb visita oficial”. Han destacat també que “no és una visita pastoral, és la primera visita oficial que fa a Canillo”.

La jornada de diumenge serà especialment intensa. Segons les mateixes fonts, “a les 10.15 hores es farà la inauguració de la Fira, amb la visita del copríncep a tots els expositors. Després hi haurà diferents activitats, com les actuacions de l’Esbart”. Posteriorment, “a les 11 i escaig, el copríncep episcopal i el cònsol assistiran a la missa a Sant Serni, i en sortir, cap a les 13.15 hores, s’inaugurarà la Casa Federico”.

Aquest nou espai, Casa Federico, es destinarà a la promoció de productes autòctons i activitats vinculades a l’agricultura i la ramaderia de la parròquia. Durant la inauguració també està prevista la signatura d’un conveni institucional.

Pel que fa a la visita que havia de fer Emmanuel Macron, des del Comú s’ha remarcat que “no ens ha trastocat res, perquè quan passava per aquí només havia de fer una parada curta i seguir camí”. En aquest sentit, han recordat que “no hi havia cap acte oficial previst, només una recepció petita de cinc o deu minuts”.

Tot i els canvis d’agenda, la parròquia manté els actes amb normalitat i rebrà aquest cap de setmana la visita institucional del copríncep episcopal en un diumenge carregat d’activitats oficials al costat del cònsol major de Canillo.

Comparteix
Notícies relacionades
Joan Aracil representarà a Andorra als Mundials de freeride d’Ordino-Arcalís al mes de febrer: “És una bogeria”
La prova d’idoneïtat i de capacitació per als aspirants a conductor de taxi tindrà lloc el pròxim 24 de novembre
Afers Socials suma la Costa d’Ivori al llistat de països amb els quals disposa per efectuar adopcions internacionals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Els usuaris que mostrin que tenen l’abonament gratuït del Mou-te podran viatjar encara que no es generi el QR
  • Parròquies, Societat
El ‘Vide Dressing’ celebra deu edicions amb vuitanta parades i més de cinc mil peces reutilitzades a la Massana
  • Societat
Un grup de ciutadants es concentrarà dimecres en memòria i denúncia dels infants assasinats a Palestina
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La Fira del Bestiar i Artesania centra la primera visita oficial del copríncep episcopal Josep-Lluís Serrano a la parròquia
  • Parròquies, Societat
El ‘Vide Dressing’ celebra deu edicions amb vuitanta parades i més de cinc mil peces reutilitzades a la Massana
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella impulsa el concurs ‘El nutriplat del xef’ per promoure la gastronomia saludable
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu