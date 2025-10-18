La Festa de l’Ostra de Canillo es duu a terme amb èxit de participació i la totalitat de les entrades exhaurides

La Festa de l’Ostra de Canillo ha tornat a celebrar-se amb un gran èxit de participació, assolint la venda total de les 450 entrades disponibles. L’esdeveniment, organitzat per la conselleria de Promoció Turística i Comercial del comú canillenc amb la col·laboració del municipi francès d’Arés, ha tingut lloc aquest dissabte a la nit a l’aparcament de Sella. Aquesta cita, doncs, consolida un any més els vincles d’amistat i cooperació establerts entre ambdues localitats arran de la carta de partenariat signada el 17 de febrer del 2001.
Els assistents han pogut gaudir d’un sopar popular amb productes típics d’ambdós llocs, així com d’actuacions musicals. També han pogut tastar un menú integrat per embotits del Principat i una sopa d’Arés acompanyat d’ostres i musclos d’aquesta localitat francesa. El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha destacat que la festa “reafirma la seva consolidació com una activitat de referència i com a símbol de la fraternitat entre Canillo i Arés”. Cal recordar que culminant l’any 2015 va ser quan es va crear la festa de l’ostra.