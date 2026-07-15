La feina per a la revisió del pla d’urbanisme d’Escaldes-Engordany pot estar enllestida aquesta mateixa tardor

La feina per a la revisió del pla d’urbanisme (POUP) d’Escaldes-Engordany podria estar enllestida aquesta tardor. Des de la corporació comunal es reconeix que la feina s’està allargant més del que s’havia previst, però també incideixen en el fet que es volen fer les coses ben fetes i que per això s’està anant més a poc a poc. «El pla d’urbanisme està sent més llarg del que hauríem volgut, però és veritat que jo crec que l’estem treballant d’una manera molt aprofundida. Volem fer-ho bé, volem garantir justament que hi hagi parcs per la ciutadania, que es protegeixi el patrimoni…», ha defensat la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, qüestionada sobre el punt en què es troba la feina al voltant del projecte urbanístic.
«Estem treballant de manera molt aprofundida, com no s’havia treballat anteriorment, en tot cas Escaldes, els altres comuns no ho sé» – Rosa Gili
«Estem treballant de manera molt aprofundida, com no s’havia treballat anteriorment, en tot cas Escaldes, els altres comuns no ho sé», ha reivindicat Gili, qui ha detallat que ara s’estan fent, per exemple, fitxes de tots els edificis històrics per fixar com s’han de protegir, també definint els espais verds o els aparcaments, entre altres qüestions. «Ja entenc que hi ha gent que voldria que anéssim més ràpidament, però jo penso que és menys greu pot ser que les coses s’allarguin que es facin les coses de qualsevol manera i que apareguin unes construccions que siguin situacions irreversibles», ha manifestat sobre els terminis. En aquest sentit, ha assenyalat que es volen evitar situacions com les que s’han donat amb les torres que «estaran aquí per un segle, dos o no sé quant» i, per tant, ha defensat que «de manera responsable és important treballar-ho bé».
I precisament sobre si hi haurà modificacions amb relació a les torres, ha reconegut que «és un gran debat» saber què es pot fer amb un pla d’urbanisme i què no, ja que no es pot fer «qualsevol cosa», tenint en compte que cal garantir l’edificabilitat dels privats. «Hem anat dient al Govern si s’ha d’anar més enllà, potser s’haurà de donar més forces», ha reiterat, i ha posat com a exemple el museu nacional, pel fet que si l’Executiu vol que es faci a les parròquies centrals «ens haurà de donar les eines per fer-ho», ha reclamat, informa l’ANA.