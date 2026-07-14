Gili veu «nerviosisme» de l’Executiu darrere els nous retrets i defensa que el comú escaldenc treballa «amb lleialtat»

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha carregat contra les declaracions de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui durant el Debat d’Orientació Política ha assegurat que Govern emprendrà «accions legals» contra el comú per obtenir dades dels contractes de lloguer. «D’entrada, em sorprèn que es gastin recursos públics d’aquesta manera», ha afirmat la cònsol escaldenca, abans d’assegurar que aquest episodi és «un episodi més d’aquest nerviosisme, d’una manera de treballar que va començar malament».
En aquest sentit, Gili ha defensat que la relació entre administracions hauria de basar-se en la col·laboració: «Si treballem tots junts, des d’una lleialtat, anant de la mà i posant per davant l’interès del país, les coses es resolen». Així mateix, ha lamentat no haver pogut respondre directament a les acusacions formulades al Consell General: «Jo al Consell General no hi soc, no puc contestar, i tampoc tinc cap grup parlamentari que pugui portar la meva veu», etzibant que les afirmacions expressades per Marsol en cambra parlamentària estan vinculades a la nova legislació en matèria d’habitatge, la qual el comú encara està analitzant.
«Segurament és el final d’un recorregut amb un balanç que, malauradament, no és gaire bo, i això no ho dic jo, sinó que ho està dient la ciutadania» – Rosa Gili
Així, i segons ha exposat la mandatària comunal, la norma fixa uns terminis per facilitar la informació requerida, tot i qüestionar que aquesta responsabilitat hagi de recaure sobre les corporacions comunals: «En lloc que els comuns enviem les dades, els privats envien les dades als comuns. Per què no s’envien directament a l’Institut de l’Habitatge o al ministeri de la senyora Marsol?», s’ha preguntat Gili, afegint que «nosaltres tenim moltes competències, anem molt desbordats, i crec que el Govern té una altra capacitat de treball que no és la nostra».
«Aquí no hi ha cap voluntat ni de fer mal a un Govern ni de no treballar per l’habitatge, perquè crec que ja ho hem demostrat», ha continuat la cònsol d’Escaldes, qui inclús ha anat més enllà i ha vinculat aquest nou episodi amb la gestió de la crisi de l’habitatge per part del Govern. «Segurament és el final d’un recorregut amb un balanç que, malauradament, no és gaire bo, i això no ho dic jo, sinó que ho està dient la ciutadania», ha etzibat.
«Va passar abans de les eleccions del 2023 i ara estem de nou al mateix: nerviosisme, correm i donem les culpes a qui aquí no pot contestar al Consell» – Rosa Gili
Així, la mandatària comunal escaldenca ha recordat que ja l’any 2019 es plantejava destinar recursos per adquirir habitatge públic i ha retret a l’Executiu haver actuat sempre «corrent» davant la proximitat de les cites electorals. «Va passar abans de les eleccions del 2023 i ara estem de nou al mateix: nerviosisme, correm, correm i donem les culpes a qui aquí no pot contestar al Consell General», ha afirmat, deixant caure, com ja ha fet en anteriors ocasions, que darrere d’aquestes crítiques també hi podria haver una lectura política.
«Escaldes és la parròquia de membres molt importants d’aquest Govern i de l’anterior, i suposo que alguna cosa hi té a veure», ha apuntat. I és que, tot i assegurar que «avui no tinc intenció d’anar enlloc», ha reconegut que la parròquia serà determinant en les pròximes eleccions generals. «Escaldes és una parròquia clau perquè sovint són les parròquies les que tomben qui acaba governant. Guanyar Escaldes és important per a Demòcrates i per a qualsevol grup polític que vulgui assumir responsabilitats de Govern», ha conclòs.